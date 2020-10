Einladung zu „Luthers Tischgesprächen“

Iserlohn. Mit „Luthers Tischgespräche“ bietet das Team „Reformierte Kirche Innenstadt aktiv“ bis zum Reformationstag samstags von 11 bis 14 Uhr Aktionen an.

Am 17. Oktober gibt es mit Jutta Stricker eine Annäherung an „Katharina von Bora, starke Frau an Luthers Seite“. Christof Wiedermann fragt am 24. Oktober: „Martin Luther, Texte und Sprüche aus seinem Munde. Wer kennt sie?“ Und am 31. Oktober geht es um den Ursprung des Reformationstages und Luthers 95 Thesen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Interessierte sind willkommen, es gelten die Corona-Hygieneregeln.