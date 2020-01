Eine Feier für Stübbeker und Freunde vom Stübbeken

Der Countdown, mit Laser auf die katholische Pfarrkirche St. Josef projiziert, prophezeite das Ende des Jahres 2019 – durchaus ein Grund zur Freude. Denn mit Spannung wurde bei der Silvesterfeier, zu der die Dorfgemeinschaft Stübbeken in die Dorfhalle einlud, der Jahreswechsel erwartet. Aber bis es endlich soweit war, kamen Spaß und Unterhaltung nicht zu kurz.

Zum nunmehr dritten Mal hatte die Dorfgemeinschaft nach 2015 und 2017 wieder eine Silvesterfeier auf die Beine gestellt. Und ganz bewusst sollte es eine Party für Jung und Alt gleichermaßen werden. Von Familien mit Kleinkindern über Jugendliche bis hin zu Senioren, alle Altersklassen waren unter den 175 Gästen vertreten. „Eine Feier für alle Stübbeker und Freunde vom Stübbeken“, so erläutert Pressesprecher Markus Körner das Konzept. Seit drei Monaten war die Veranstaltung bereits ausverkauft. „Wir mussten keine Werbung machen“, sagt Körner, der die gute Mund-zu-Mund-Propaganda unterstreicht. So hatten sogar Gäste aus Dortmund und Unna den Weg in den Letmather Ortsteil auf sich genommen, weil die Feiern der Dorfgemeinschaft mittlerweile offenbar einen legendären Charakter haben

Damit es ein rauschendes Fest wurde, hatten sich die Ehrenamtlichen der Dorfgemeinschaft rund um den ersten Vorsitzenden Thomas Haarmann mächtig ins Zeug gelegt. Seit zwei Wochen war an der Dekoration gearbeitet worden. So wurde die sonst funktionale Dorfhalle in einen festlichen Saal verwandelt. Viele Besucher waren erstaunt, kam die Örtlichkeit doch ganz anders daher als die angestammte Dorfhalle. Der Essensbereich mit Tischen und Stühlen, wo auch zu späterer Stunde noch gemütlich zum Plauschen zusammengesessen wurde, und der Partybereich mit Tanzfläche waren durch durchscheinende Stoffbahnen abgetrennt worden. Stimmungsvoll wurde das Ganze dank der Arbeit von Nils Otto farbig ins Licht gesetzt.

Mit einem Begrüßungsgetränk wurde die Feier eröffnet. Dann stärkten sich die Gäste gemeinsam am reichhalten Büffet von der Rübezahl-Baude. Mit der richtigen Grundlage konnte anschließend bis in die Nacht hinein gefeiert werden. Markus Körner als DJ Macke sorgte mit festlicher bis fetziger Musik für Unterhaltung und die Tanzfläche füllte sich zusehends.

Um 6.30 Uhr verließendie letzten Gäste die Halle

Pünktlich zum Jahreswechsel wurde dann mit einem Mitternachtssekt auf das neue Jahr angestoßen. Dann ging es nach draußen, wo Nils Otto eine Lasershow zum Jahreswechsel vorbereitet hatte und auch mitgebrachte Feuerwerkskörper entzündet wurden. Bei frostigen Temperaturen waren die Partybesucher froh, sich schnell wieder in der Dorfhalle aufwärmen zu können. Die letzten Gäste verließen die Dorfhalle um 6.30 Uhr, so dass Markus Körner von einem „absoluten Erfolg“ spricht.

Den Januar nutzt die Dorfgemeinschaft ein wenig zum Ausruhen. Der nächste Termin in 2020 steht am 15. Februar auf dem Programm, dann startet um 15 Uhr die traditionelle Winterwanderung.