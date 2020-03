Mit der Aufhebung des Verbots der geschäftsmäßigen Sterbehilfe (Paragraph 217 Strafgesetzbuch) hat das Bundesverfassungsgericht ein klares Signal für das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen gesetzt. Dazu haben wir mit dem Letmather Hausarzt und Palliativmediziner Dr. Hans-Jörg Hilscher gesprochen.

Herr Dr. Hilscher, wie haben

Sie das Urteil aufgenommen?

Hilscher: Die Entscheidung war überfällig und hätte gar nicht anders getroffen werden dürfen. Die im Grundgesetz garantierte Würde des Menschen endet nicht mit dem Sterben, sondern frühestens mit dem Tod. Sie schließt die freie Entscheidung über das eigene Leben ein. Wenn ich bei klarem Verstand die Bilanz ziehe, dass ich mein Leben beenden möchte, muss mir das frei stehen.

Es gibt auch Widerstand

gegen aktive Sterbehilfe.

Im christlichen Weltbild wird das Leben als Geschenk gesehen, mit dem wir im Sinne des Schenkenden verantwortungsvoll umgehen sollen. Eine Existenz ohne Leid gibt es dort erst im Jenseits. Ich finde, wenn man sich als Christ dem Leben verpflichtet fühlt, muss man auch demjenigen verpflichtet sein, der dieses Leben auszuhalten hat.

Könnte die Legalisierung nicht

zu einem Dammbruch führen?

Dieses Argument ist schwer zu entkräften, weil es sich auf die Zukunft bezieht. Man muss aber wissen, dass kein Mensch sein Leben leichtfertig aufgibt. Natürlich muss Sterbehilfe reguliert werden, damit sich Menschen nicht aus einer heilbaren psychischen Erkrankung wie einer Depression heraus das Leben nehmen. Allein die Tatsache, dass man sozusagen eine Reißleine an Bord hat, führt aber häufig schon dazu, dass man sie nicht zieht. Die Menschen sehen sich dann seltener gezwungen, sich vor den Zug oder ein Auto zu werfen.

Wie bewerten Sie existierende

Regelungen in anderen Ländern?

In den Niederlanden sind die Hürden in meinen Augen etwas zu niedrig. Das System im US-Bundesstaat Oregon finde ich vorbildlich. (Anm. d. Red.: Dort müssen zwei Mediziner über einen zweistufigen Antrag auf Sterbehilfe entscheiden und im Zweifelsfall ein psychologisches Gutachten einholen).

Wie sind Sie ausgerechnet zur

Palliativmedizin gekommen?

Als junger Mensch bin ich Arzt geworden, um Leben zu retten. Wenn man lange genug in dem Bereich tätig ist, verinnerlicht man, dass Sterben ein wesentlicher Teil des Lebens ist. Als vor 22 Jahren das Hospiz in Letmathe aufgemacht hat, wurde ich erst nach Betäubungsmittelrezepten gefragt. Als dann Leute für die neue Fortbildung gesucht wurden, war ich einer der ersten, die diese absolviert haben. Später war ich dafür auch als Prüfer bei der Ärztekammer in Münster tätig und habe angewandte Ethik studiert.

Was genau ist eigentlich die

Aufgabe der Palliativmedizin?

Sie hat den Anspruch, für alle medizinischen Probleme eines Todkranken eine Lösung bereitzustellen, auch für den Wunsch, das Leben zu beenden. Ohne aktive Sterbehilfe kann ein Todkranker entscheiden, Wasser und Nahrung zu verweigern – aber das ist unbefriedigend.

Wie viele Menschen haben

Sie in den Tod begleitet?

Insgesamt müssen es nach rund 25 Jahren an die zehntausend sein.

Wie steckt man das weg?

Mit professioneller Distanz. Wenn Sie mit jedem Patienten mitleiden, sind Sie nach kurzer Zeit so ausgebrannt, dass Sie den Beruf nicht länger ausüben können.

So oft sehen die meisten den Tod allenfalls auf der Leinwand. Wie ist er in Wirklichkeit?

Wenn man es gut macht, ist das Sterben leise und unspektakulär – und manchmal etwas unappetitlich. Ein Vorteil im Hospiz ist, dass die Angehörigen die Trauerarbeit in Ruhe leisten können. Wird jemand plötzlich aus dem Leben gerissen, stehen die Hinterbliebenen unvorbereitet da, damit umzugehen ist sehr viel schwieriger.

Haben viele einen letzten Wunsch?

Bei Jüngeren kommt das vor. Da habe ich schon alles erlebt von einem Fallschirmsprung über eine Reise an die Nordsee bis hin zu einer letzten Sauftour.

Es heißt, je näher Menschen dem Tod kommen, desto mehr würden sie sich ans Leben klammern.

Nicht, wenn sie um die Sinnlosigkeit dieses Kampfes wissen und wenn ihnen Leben keine Qualität mehr bietet.

Finden viele auf dem

Sterbebett noch zu Gott?

So gut wie nie. Religion ist der letzte Ausweg bei Schmerzen und Angst. Lindern wir diese, gibt es für einen derartigen Sinneswandel keinen Grund. Es ist schwierig, das Leben im Dissens mit sich selbst zu verlassen. Fast alle machen das im Einklang mit der Person, die sie sind.

Wie reagieren Menschen

auf eine terminale Diagnose?

Die Frage „wie lange noch“ kommt oft, aber dazu mache ich schon lange keine Angaben mehr – mit meinen Prognosen habe ich immer daneben gelegen.

Sterben Männer anders als Frauen? Gibt es Gruppen, die sich voneinander abgrenzen lassen?

Das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich würde sagen, Sterben ist genau so individuell wie die Geburt, das kann man nicht bezogen auf bestimmte Gruppen verallgemeinern.

Was erkennen die meisten am

Ende ihres Lebens als überflüssig?

Viele bereuen Streit, den sie mit den Menschen hatten, die sie lieben.

Der Tod ist in unserer Kultur ein Tabuthema. Verdrängen wir unsere Sterblichkeit zu stark?

Ich weiß gar nicht, ob Verdrängen das richtige Wort ist. Die Existenz des Todes ist uns allen bewusst, aber das Leben ist einfacher, wenn wir uns erst dann damit beschäftigen, wenn es notwendig ist. Sie tragen ja auch nicht ständig einen Regenschirm bei sich, obwohl keine Wolken am Himmel sind.