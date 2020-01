Letmathe. Der Kirchenchor St. Kilian hatte viele gute Freunde zum traditionellen Weihnachtskonzert um sich versammeln können.

Ein anspruchsvoller und facettenreicher Abend der Musik

Weihnachten ist das Fest der Traditionen. Und dazu gehören im neuen Jahr Konzerte, in denen die Besucher abschalten, sich in Ruhe besinnen aber auch hoffnungsfroh nach vorn schauen. Diesen Gedanken folgend findet in jedem Jahr ein Weihnachtskonzert des Kirchenchores St. Kilian statt, zu dem befreundete Chöre und Solisten eingeladen werden. So hatte Heinrich Mainka, der für Konzeption, Organisation, Begleitung aller Beiträge an Orgel und Klavier und die Leitung der vier Chöre verantwortlich war, auch diesmal ein breitgefächertes Programm zusammengestellt.

Der aus dem Elseyer-Nahmer Männerchor und dem Kolpingchor zusammengesetzte stimmgewaltige Männerchor begann von der Orgelempore feierlich mit „Die Himmel rühmen“ von Ludwig van Beethoven und setzte mit der Vertonung von Edward Elgars „Land Of Hope and Glory“ (Klänge der Freude) einen weiteren markanten Programmpunkt. Auch der Oesetaler Frauenchor hatte mit Benjamin Britten („A Ceremony Of Carols“) und Karl Jenkins („Adiemus“) zwei Werke britischer Komponisten mitgebracht und interpretierte diese anspruchsvollen aber auch sehr eindringlichen Lieder ausdrucksstark und klanglich beeindruckend. Der gastgebende Kirchenchor St. Kilian hatte sich als Kontrast hierzu aus dem modernen geistlichen Liedgut stammende, fein arrangierte deutschsprachige Weihnachtslieder ausgesucht und setzte mit dem „Transeamus“ aus Schlesien ein besonderes weihnachtliches Glanzlicht.

Instrumentalisten setzten weitere Impulse

Drei Instrumentalisten setzten zwischen den Chorbeiträgen weitere wesentliche Impulse. Während es Lennart Müller auf der Trompete mit strahlendem Ton hervorragend verstand unter anderem mit zwei „Trumpet voluntaries“ die weihnachtliche Atmosphäre zu verdichten, fügte Astrid Müller auf der Geige mit Kompositionen von Bach und Boccherini kammermusikalische Preziosen hinzu. Im Duett ergänzten sich beide gekonnt, indem sie mehrere polnische Weihnachtslieder zusammenfügten.

Sopranistin Mirca Jürgens ließ zunächst mit weihnachtlichen Kompositionen von Max Reger und Peter Cornelius mit klarer und souveräner Stimmentfaltung aufhorchen, um dann ihre eindrucksvollen Beiträge mit der beliebten „Ave-Maria“-Version von Franz Schubert abzurunden. Gemeinsam intonierten Chöre, die zahlreichen Zuhörer und Heinrich Mainka an der Orgel zunächst „Nun freut euch, ihr Christen“ und ließen das umfangreiche aber immer sehr kurzweilige Konzert, auch wieder traditionell, mit „O du fröhliche“ weihnachtlich und sehr stimmig ausklingen.