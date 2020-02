Letmathe geschäftlich. Am Wochenende eröffnete Iserlohns erster „Unverpackt“-Laden in Letmathe. Das Interesse umweltbewusster Verbraucher ist geweckt.

„Bei der Eröffnung am Samstag war es so voll, da konnte man sich kaum in Ruhe umsehen,“ sagt der junge Mann von der Grürmannsheide, der schon zum zweiten Mal im neuen Laden „Unverpackt“ an der Hagener Straße vorbeischaut. Spaghetti und saure Bonbons hat der junge Mann eingekauft, verpackt ist die Ware in den mitgebrachten Gläsern. Denn wie der Name schon sagt: Im „Unverpackt“ wird gänzlich auf Umverpackungen der Produkte verzichtet. Die Ware – ganz gleich, ob Äpfel, Zucker, Reis, Öl oder Tee – alles wird lose angeboten, die umweltfreundlichen und immer wieder nutzbaren Verpackungen wie Gläser in verschiedenen Variationen, Papiertüten und Jutesäckchen kann man hier kaufen oder man bringt einfach Gefäße von Zuhause mit.

Es ist möglich, den Hausmülldrastisch zu reduzieren

Seit vergangenen Samstag ist der neu gestaltete Eckladen an der Hagener – hier, wo früher Mode verkauft worden ist – natürlich das Gesprächsthema in Letmathe. Und Fatma Özdas, die gemeinsam mit ihrem Mann Mesut das Geschäft betreibt, freut sich darüber, dass viele neugierig sind und keine Scheu haben, einfach einmal reinzuschnuppern und sich zu informieren. „Die Letmather sind einfach sehr aufgeschlossen“, sagt sie und erklärt, welche Philosophie hinter der Geschäftsidee steckt, die im Umkreis ihresgleichen sucht. „Wir können zeigen, wie man im täglichen Leben Müll drastisch reduzieren kann, wenn auf aufwändige Verpackung verzichtet wird.“ Und so leuchten einem von den Wänden keine bunten, mit Werbebotschaften versehenen Verpackungen, statt dessen gibt es dort große zylindrische Glasspender aus denen sich der Kunde an Getreiden, Körner, Gewürzen, Reis, Bohnen, Linsen, Nudeln und vielem mehr bedienen kann. Zuerst wiegt jeder Kunde seine Verpackung, zum Beispiel ein Weck-Glas ab und notiert das Gewicht direkt mit dem abwaschbaren Filzstift auf dem Glas. Denn man darf sich selbst bedienen, um schließlich an der Kasse abzuwiegen und zu bezahlen.

„Ich finde das richtig gut“, sagt Karin Cyron, die extra aus dem Stadtteil Wermingsen nach Letmathe ins „Unverpackt“ gekommen ist. Sie ärgert sich generell über zu viel Verpackungsmüll, vor allem Plastik sagt sie. Und kritisiert, dass man Quark, Yoghurt, Sahne und Milch nicht mehr generell im Glas kaufen kann: „Suchen sie als Single mal einen halben Liter Milch in einer Glasflasche, finden sie nicht“, sagt sie. Das Konzept in Letmathe hat sie überzeugt, auch weil jeder nur so viel kaufen könne, wie er auch wirklich brauche – auch ein Weg gegen die Verschwendung und das Wegwerfen von Lebensmitteln. Im 500-Gramm-Gebinde verpackte Ware findet die Kundin oder der Kunde hier eben nicht. Selbst das Spülmittel kommt aus einem der großen Kanister, und auch das Klopapier kann man hier in einzelnen Rollen erwerben. „Wenn es jetzt noch eine Liste aller hier angebotenen Waren gebe, dann könnte ich meinen nächsten Einkauf besser planen“, wünscht sich die Iserlohnerin.

Anregungen sindausdrücklich erwünscht

„Wir nehmen natürlich gern Anregungen an“, sagt Fatma Özdas. Dafür liegt auf einem Tisch extra Stift und Papier bereit. Denn für die zweifache Mutter ist die Führung eines solchen Geschäftes Neuland. Die Idee allerdings stammt von ihr. „Mein Bruder lacht schon über meinen Öko-Trip“, sagt sie, „aber ich denke, es muss sein, wenn man etwas verändern möchte.“ Das hat in der eigenen Familie begonnen, und jetzt möchte Fatma Özdas auch andere davon überzeugen, nachhaltig und umweltbewusst im Alltag zu agieren. „Jeder kann einen kleinen Teil dazu beitragen“, davon ist Fatma Özdas überzeugt. Und die ersten Reaktionen der Letmather stimmen sie zuversichtlich. „Eigentlich ist es doch nichts anderes als ein Tante-Emma-Laden“, sagt Fatma, für die es auch wichtig ist, möglichst viele regionale Produkte im Programm zu haben. „Das ist zwar nicht mit allem möglich, doch wir arbeiten gerade daran, die entsprechenden Kontakte aufzubauen“, erklärt die junge Unternehmerin. Bei Obst und Gemüse ist dies bereits gelungen, das gibt’s bereits im „Unverpackt“ – natürlich unverpackt!