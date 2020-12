Die Letmather Genossen wollen keine Farbe schuldig bleiben

In der heißen Wahlkampfphase haben die Letmather Genossen das verwitterte Geländer am Volksgartenteich gestrichen - allerdings nur zur Hälfte. Im Frühjahr will der Ortsverein die Sache zu Ende bringen.

Letmathe Der SPD-Ortsverein Letmathe verspricht, das halb fertige Geländer am Volksgartenteich im Frühjahr fertig zu streichen.

Das Geländer am Volksgartenteich wird den Jahreswechsel in einem unansehnlichen Zustand vollziehen müssen: Während eine Hälfte der Stahlkonstruktion frisch blau gestrichen ist, blättert von der anderen die alte Farbe ab. Der Anstrich ist zwar schon seit längerem nicht mehr in guten Zustand, die nur teilweise erfolgten Malerarbeiten lenken derzeit allerdings die Aufmerksamkeit verstärkt darauf. Unsere Leser erinnern sich an die Letmather SPD als Urheber der Streichaktion, manche kritisieren diese mit Blick auf das halbfertige Ergebnis als Negativsymbol für alles andere als nachhaltige Wahlkampfhandlung.

Olaf Hennecke, seit der vergangenen Mitgliederversammlung erster Vorsitzender der Letmather Genossen, hat drei Antworten auf eine entsprechende Anfrage der Heimatzeitung: Erstens bedauert er den aktuellen Zustand im Volksgarten: "Das ist so natürlich nicht schön, das tut uns leid." Zweitens weist er den Vorwurf des reinen Wahlkampfgetöses zurück und erklärt, vor allem ungünstige Witterungsverhältnisse hätten die Fertigstellung verhindert. Marco Cocco, Malermeister und neuer Vizevorsitzender des Ortsvereins, habe bei der Aktion den Hut auf und betont, dass es für den Anstrich trocken sein müsse: "Und zwar nicht nur während wir malen, sondern am besten auch ein paar Tage danach, damit die Farbe richtig trocken kann", referiert Hennecke die fachliche Einschätzung.

Als dritte Reaktion leistet der SPD-Vorsitzende ein Versprechen ab: "Wir machen das auf jeden Fall fertig, sobald es die Witterung erlaubt. Hoffentlich schon im März 2021." Darüber hinaus halte der Ortsverein an seinen Plänen fest, auch am oberen Spielplatz im Volksgarten noch zum Pinsel zu greifen.