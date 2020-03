„Die Blindheit unserer Herzen heilen“

In St. Kilian wurde eine Sonntagsmesse gestreamt, in der Friedenskirche konnten Kerzen angezündet werden.

Es sei schon ein ungewöhnliches Gefühl, in einen leeren Kiliansdom zu blicken. Das sagt Pastor Frank D. Niemeier am Sonntagmorgen in die Kamera, kurz nachdem der bei Youtube übertragene Gottesdienst begonnen hat. Aber irgendwie, so sagt Niemeier weiter, habe der trotzdem die Menschen vor Augen, die sonst da sitzen würden, gefühlt auch die, die immer gerne ein wenig zu spät kommen. Niemeier wie auch Diakon Peter Trotier und Ordensschwester Berngit versuchen in der Folge, eine ganz normale Sonntagsmesse zu feiern, das gelingt ihnen auch, Heinrich Mainka spielt nach Kräften an der Orgel. Augenscheinliche Unterschiede: Es fehlen die Messdiener, brennende Kerzen gibt es weniger. Frank D. Niemeier vermisst die Schellen der Messdiener. Aber der Duft von Weihrauch zieht durch St. Kilian, das sei ihm sehr wichtig gewesen, berichtet Niemeier nach dem Gottesdienst in der Sakristei, wo er sich zum Gespräch mit der Heimatzeitung trifft.

Der erste Sonntagsgottesdienst, der übertragen wird, liegt hinter ihm. Ganz neu ist das Gefühl nicht, denn bereits seit dem 16. März sind Niemeier und sein Team werktags jeweils um 9 Uhr auf „Sendung“. Die Sonntagspremiere haben dauerhaft rund 110 Gläubige verfolgt, in der Spitze sind es sogar etwas über 200, berichtet Gemeindereferentin Aleksandra Reichert. Wenige Minuten zuvor haben die wenigen Mitwirkenden in der Sakristei noch die Kommunion von Pfarrer Niemeier empfangen, nachdem er sich zuvor nochmals die Hände desinfiziert hat. Er spricht von einer „innigen Gemeinschaft“. In der Messe selber hat nur Niemeier selber die Kommunion empfangen.

Ein fester Terminzur Ablenkung

Es sei nun alles eine andere Situation, berichtet Niemeier über die Videogottesdienste. „Man bemüht sich, den Menschen etwas in die Häuser zu bringen. Viele Gläubige haben Sehnsucht nach der Messfeier“, sagt Niemeier. „Wir laden die Menschen zur geistigen Kommunion ein“, meint er, man könne den Herrn auch geistig empfangen. 30 Minuten vor der Sonntagsmesse sind Niemeier und seine Unterstützer in den Kiliansdom gekommen, so wie sonst auch. „Und wir haben dann zur Vorbereitung das gemacht, was immer ansteht“, so Niemeier. Es habe aber auch gemeinsam mit Volker Bellebaum letzte Überlegungen zu den jeweiligen Kameraeinstellungen gegeben. Der Pastor sieht für die Menschen gerade auch in den werktäglichen Videogottesdiensten um 9 Uhr „einen festen Termin zur Ablenkung.“

Das in St. Kilian schneller als in anderen Gemeinden mit Videogottesdiensten begonnen werden konnte, hat einen Grund. Im Rahmen der umfangreichen Sanierung des Kiliansdoms sei entsprechende Technik eingebaut worden, berichtet Niemeier. Damals mit der Intention, Gottesdienste in das Seniorenheim übertragen zu können. Auch jetzt liege ein Augenmerk darauf, die Gottesdienste möglichst breit in die Einrichtungen von St. Kilian und des Pastoralverbundes Letmathe tragen zu können.

Einblicke: Auch er selber verspüre dieser Tage vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie eine gewisse Trauer und Hilflosigkeit, sagt Niemeier. Da gelte es aber, sich zusammenzureißen, um den Menschen Mut geben und mit ihnen über den „Gott unseres Glaubens sprechen zu können“. Taufen und Bestattungen – auch hier habe sich alles verändert, alles muss kleiner ausfallen. Taufen können natürlich auch verschoben werden, aber Niemeier beobachtet, dass viele Eltern keine Verschiebung wünschen. Sie hätten jetzt viel Angst um ihren Nachwuchs und möchten, dass Gott die Hand über ihr Kind hält.

In der gestrigen Predigt dreht sich alles um die Geschichte von Jesus, der einen Blindgeborenen heilt. Niemeier fragt: Gibt es auch eine Blindheit des Herzens? Geht den Menschen nun in der Krise auf, früher über wichtige Fragen des Lebens nicht ausreichend nachgedacht zu haben? Werden nun wieder verstärkt Menschen in den Blick genommen, für die man Verantwortung trägt? Pastor Niemeier spricht in der Predigt von der Chance, wieder verstärkt aufeinander zuzugehen – mit offenen Augen und offenem Herzen. Vorerst natürlich nur sinnbildlich, räumliche Distanz ist ja das Gebot der Stunde. Jesus solle die Blindheit unserer Herzen heilen, sagt Niemeier, uns sehend machen gegenüber dem Nächsten. Die Hoffnung des Pastors: das Menschen dieser Tage den Glauben entdecken, wiederentdecken.

Um 7.15 Uhr klingelte am gestrigen Sonntag bei Frank D. Niemeier das Telefon. Ein älterer Mann habe gefragt, wo es denn einen Gottesdienst gebe. Niemeiers Hinweis auf den Online-Gottesdienst war wenig zielführend, da der Mann über keinerlei digitale Medien verfügt. Deshalb so Niemeier, sei es wichtig, nun auch noch andere Möglichkeiten zu finden, die Gläubigen weiter zu erreichen. Er berichtet davon, das Beichten auch bei einem kleinen Spaziergang mit dem Geistlichen möglich seien. Für Gläubige würden auch Fläschchen mit Weihwasser in den Kirchen ausliegen. In den Einrichtungen des Pastoralverbundes soll wöchentlich ein gedruckter Gruß mit Texten, Gebeten und Bildern ausliegen. Aber auch ganz praktische Hilfe gibt es, wie Aleksandra Reichert berichtet. So wird ein Einkaufs- und Bringdienst für ältere Menschen organisiert, Interessierte können sich telefonisch in den Pfarrbüros des Pastoralverbundes melden.

Der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates des Pastoralverbundes, Markus Mönig, berichtet davon, dass alle Kirchen im Pastoralverbund zu den üblichen Zeiten geöffnet hätten, es dort also die Möglichkeit für ein stilles Gebet gebe, eine Kerze könne entzündet werden. Mönig spricht von einem guten ökumenischen Zusammenspiel in Letmathe. Jeden Freitag um 19 Uhr ertönen die Glocken aller Kirchen in Letmathe für zehn Minuten. Und ganz aktuell gebe es das nun auch täglich um 19.30 Uhr für fünf Minuten. Premiere dafür war der gestrige Abend. „Wir wollen zeigen, dass Gott uns nicht verlassen hat“, sagt Mönig.

Hölscher: Menschen vermissen Angebote der Gemeinde

Am gestrigen Abend war dann ab 17 Uhr die Ev. Friedenskirche für zwei Stunden geöffnet. Gläubige hatten die Möglichkeit, eine Kerze zu entzünden und am Friedensleuchter abzustellen. Am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr soll das wiederholt werden. Natürlich, so Pfarrer Burckhardt Hölscher, werde dieses Angebot noch vor dem Hintergrund der aktuell gültigen Ausgangsregelungen überprüft. In der Friedenskirche erklang gestern dezente besinnliche Musik. Hölscher möchte den Menschen durch die Öffnung der Friedenskirche wenigstens ein kleines Angebot machen, die Möglichkeit zum Gebet geben. Es lag auch ein Flyer mit besonderen Gebeten aus, der außerdem online abrufbar sein wird. Hölscher weiß, dass die aktuellen Einschnitte sehr schmerzlich sind. Viele Gemeindemitglieder würden die zahlreichen Angebote vermissen, ältere Menschen insbesondere das damit verbundene Gemeinschaftsgefühl.