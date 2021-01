Der "Kaisersaal" in Letmathe spaltet die Gemüter

Letmathe Die Grünen protestieren gegen das Ansinnen der CDU, den letzten deutschen Kaiser wieder zum Namenspatron für den großen Saal zu machen.

„Geschichtsvergessen“ – diese Charakterisierung wiegt schwer als Vorwurf im öffentlichen Diskurs in Deutschland, allein die Wahl dieses Begriffs provoziert regelmäßig kontroverse Debatten. Es ist die Ratsfraktion der Grünen, die der Iserlohner CDU jetzt diesen Sticker anheftet. Es geht um den Städtischen Saalbau und die Anregung der Christdemokraten, dem „Großen Saal“, in dem nach der abgeschlossenen Innensanierung der Rat und verschiedene städtische Ausschüsse tagen, in Anlehnung an die historische Namensgebung offiziell wieder den Titel „Kaisersaal“ zu verleihen.

Mit dem grundlegenden Ansatz der CDU gehen die Grünen noch konform, wie aus der Begründung eines Antrags hervorgeht, den die Fraktion nun ihrerseits an die Verwaltung gestellt hat. Darin heißt es: „Der Große Saal im Saalbau Letmathe gehört zu den wenigen großen Sälen in Iserlohn, die auch für größere Feierlichkeiten geeignet sind. Durch die erfolgte Renovierung des Saals gewinnt dieser eine noch größere Bedeutung, die durch einen geeigneten Namen unterstützt werden soll.“

Bis zur nächsten Sitzung des Haupt- und Personalausschusses am 26. Januar soll die Verwaltung angemessene Vorschläge formulieren. Nach den Vorstellungen der Grünen sollte dabei aber auf Persönlichkeiten geschaut werden, die sich um Letmathe verdient gemacht haben oder auch auf „prägende Landschaftsmerkmale oder Produkte“. Wenn es bei der Namensgebung auf eine Person als Paten hinauslaufe, solle „vor dem Hintergrund, dass nur sehr wenige Gebäude, Hallen oder Straßen in Iserlohn nach Frauen benannt sind“, verstärkt nach einem weiblichen Namenspatron gesucht werden, schreibt Grünen-Sprecher John Haberle im Antrag weiter. In jedem Fall empfiehlt er, lokale Experten mit ins Boot zu holen und Kenner – Frauen wie Männer – der Geschichte der Letmather Zivilgesellschaft sowie der evangelischen und katholischen Kirche um Rat zu fragen.

Auf keinen Fall aber, merkt John Haberle gegenüber unserer Redaktion an, dürfe der Veranstaltungssaal noch einmal nach Kaiser Wilhelm II. benannt werden. „Wir halten eine solche Namensgebung für reaktionär und damit völlig aus der Zeit gefallen.“ In einer Zeit, in der die über Generationen mühevoll erkämpfte Demokratie, der soziale Liberalismus und die Freiheit des Einzelnen wieder „von vielen Seiten angegriffen bzw. infrage gestellt werden, wäre ein solcher Name mit Sicherheit ein falsches Signal“, führt der Grünen-Sprecher aus. Erst durch den Sturz der Monarchie habe sich die Weimarer Republik entfalten können. Die Begründung der CDU für ihren Antrag zur Umbenennung in „Kaisersaal“ sei vor diesem Hintergrund „geschichtsvergessen.“

Die Ratsfraktion der CDU verweist auf das neue Ambiente des Saals, der durch die Innensanierung teilweise wieder in den originalen Zustand versetzt worden ist. Dieser war durch zweckmäßige Umbauten ab den 1960er Jahren verloren gegangen und ist vor allem durch das Entfernen der Zwischendecke, die den Blick auf das historische Gewölbe freigibt, wieder sichtbar geworden. Die Bezeichnung „Kaisersaal“ würde diesem neuen alten Erscheinungsbild gerecht, befinden die Christdemokraten. Der offiziell namenlose kleinere Saal im jüngeren Anbau, in dem von 1965 bis 1975 der Rat der Stadt Letmathe tagte, soll gleichsam mit Blick auf die Historie den Titel „Ratssaal“ erhalten – ein Name, der sich inoffiziell ohnehin längst eingebürgert hat.

Letzteres stößt bei den Grünen nicht auf Widerspruch, die Sache mit dem „Kaisersaal“ bringt die Fraktion hingegen auf die Barrikaden. Die sich anbahnende Auseinandersetzung erinnert an Debatten über Orts- und Straßennamen, wie sie sonst nur geführt werden, wenn ein Namensgeber in einem zumindest ungeklärten Verhältnis zum Nationalsozialismus steht. Welche Rolle der letzte deutsche Kaiser für die Geschichte des langen 20. Jahrhunderts gespielt hat und wie Wilhelm II. charakterlich einzuordnen ist, darf als umstrittener gelten, als es zunächst den Anschein haben mag.

Wilhelm II., eigentlich Friedrich Wilhelm Viktor Albert von Preußen (1859-1941), ist in der biografischen Forschung kein typischer Fall für eine endlose Kontroverse, zumindest nicht, soweit es seine Sozialisation und seinen Charakter betrifft. Als weitgehend konsensfähig gilt die Darstellung des Historikers Lothar Kroll, heute Professor für Europäische Geschichte an der Technischen Universität Chemnitz. Ihm zufolge soll Wilhelm II., dem mit 29 Jahren die Kaiserwürde zufiel, mit „rascher Auffassungsgabe“, einem „überdurchschnittlichen Gedächtnis“ sowie „Schwung, Elan und Spontaneität im Auftreten“ und „Charme im persönlichen Umgang“ seine Zeitgenossen oftmals für sich eingenommen haben. Dem stellt Lothar Kroll die „Sprunghaftigkeit, Unausgeglichenheit und Konzentrationsschwäche“ gegenüber, mit der Wilhelm II. ebenfalls frühzeitig aufgefallen sei. Seine „nervöse Betriebsamkeit, übersteigerter Geltungsdrang, Mangel an Takt, Augenmaß und Gelassenheit“ gehörten demnach in der öffentlichen Wahrnehmung bald zum typisch wilhelminischen Regierungsstil.

Maßgeblicher für die Frage, ob der wichtigste Veranstaltungssaal in ganz Iserlohn nach dem deutschen Kaiser benannt werden sollte, ist die Einordnung Wilhelms II. in das Netz aus Ursache und Wirkung der politischen Geschichte. In der historischen Forschung hat es dazu viele Auseinandersetzungen gegeben, die Lehrmeinung der deutschen Geschichtswissenschaft hat sich im Laufe der Jahrzehnte gewandelt. Bis in die 1980er Jahre hinein galt Wilhelm II. deutschen Historikern als schwacher Herrscher, der zum Pingpong-Ball gesellschaftlicher Entwicklungen wurde, die sich weitgehend ohne sein Zutun vollzogen. So haben es viele heute Erwachsene in der Schule gelernt.

Der deutsch-britische Historiker John C. G. Röhl, seit 1999 emeritierter Professor, bewirkte mit seiner dreibändigen Biografie über Wilhelm II. einen Paradigmenwechsel, wie es in der Forschung heißt: Darin schreibt er dem Monarchen die Hauptverantwortung für den Ausbruch des Ersten Weltkriegs und zeichnet – mit wissenschaftlich fundierten Methoden, wie mehrfach hervorgehoben worden ist – ein charakterliches Bild, das von schweren moralischen Verfehlungen geprägt ist. Diese Darstellung ist ihrerseits nicht unwidersprochen geblieben. Dass Wilhelm II., wie es später über Adolf Hitler oft gesagt wurde, zum Opfer von „schlechten Beratern“ geworden ist, erscheint allerdings mehr als zweifelhaft.

Jetzt werden sich die heimische Politik und Zivilgesellschaft weiter mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob der „Kaisersaal“ namentlich nach Letmathe zurückkehren soll oder nicht.