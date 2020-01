„Der Jackpot muss stimmen“

Der Umzug ist geschafft, die neuen Räumlichkeiten von Tabak Fischer erstrahlt im neuen Glanz. „Wir sind glücklich, dass der Umzug nach zehn Wochen endlich geschafft ist“, sagt Erik Fischer. Einen weiten Umzugsweg hatten der 51-Jährige und seine Frau Kirsten Fischer-Bogumil mit dem Geschäft ja nicht, von der Hagener Straße 50 ging es in ein leer stehendes Ladenlokal im Haus Nummer 63, schräg gegenüber.

Ein enormer Vorteil ist, dass das das Geschäft endlich barrierefrei erreichbar ist. „Vor dem alten waren Treppen. Für viele unserer Kunden war das ein großes Hindernis. Oft haben sie gegen die Fensterscheibe geklopft und mich gebeten die Sachen herauszubringen“, erzählt der Einzelhändler. Gut 200 Meter davor, in Haus Nummer 37 besitzt das Ehepaar noch ein zweites Tabakgeschäft. „Die beiden Geschäfte sind schon ewig und drei Tage Lottogeschäfte“, erklärt Erik Fischer.

Zur Historie: 1982 übernimmt Erik Fischers Vater das Geschäft in der Hagener Straße 50, das untere Geschäft kommt im Jahr 1987 dazu, die Mutter übernimmt als Inhaberin das obere Geschäft. „2003 habe ich dann das Geschäft meiner Mutter übernommen und meine Mutter das meines Vaters. Im Januar 2012 habe ich wiederum das Geschäft meiner Mutter übernommen und meine Frau meinen Laden“, erklärt der Einzelhändler die komplizierten Verhältnisse, die sich über die Jahre ergeben haben. Der Grund: Eine Lotto-Annahmestelle darf nur bis zum 65. Lebensjahr geführt werden, danach entfällt die Lizenz.

Lottospielen ist zu einem Luxus geworden

Das Geschäft mit dem Lotto hat sich mit der Zeit gewandelt. In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Annahmestellen zurück gegangen. Doch dass junge Menschen verstärkt Lotto im Internet spielten, sei nicht der Hauptgrund, denn statistisch würden gerade einmal 20 Prozent der Lottospieler ihre Tipps online abgeben. „Junge Menschen spielen spontaner und nur wenn der Jackpot stimmt. Zehn Millionen interessieren nicht mehr“, stellt Kirsten Fischer-Bogumil fest. Erst ab einer Summe von 30 Millionen merke man, dass die Leute vermehrt ihr Glück versuchen.

Hinzu komme, dass das Lottospielen heute vielmehr zu einem Luxus geworden sei. „Man muss natürlich auch das Geld haben, um es auszugeben“, fügt die 47-Jährige hinzu.

Da in Letmathe überwiegend ältere Semester leben, kommen die treuen Kunden auch noch für ihre Monatsscheine in den Laden. Dabei steht besonders das Menschliche im Mittelpunkt. Denn viele der älteren Menschen kommen auch vorbei, um einfach einmal ins Gespräch zu kommen, sich über Alltägliches auszutauschen, das letzte Fußballspiel zu diskutieren oder Hilfe beim Ausfüllen des Lottoscheins in Anspruch zu nehmen. „Eine App kann sich nicht mit mir unterhalten“, stellt Erik Fischer die Bedeutung des engen Kundenkontakts heraus.

Besonders kurios verhält es sich dann aber doch mit dem Kundenstamm. „Es gibt Kunden, die gehen wirklich nur zu meinem Mann in den Laden, und die anderen kommen nur zu mir“, sagt Kirsten Fischer Bogumil und schüttelt dabei lachend den Kopf.

Neben dem Lottogeschäft ist der Verkauf von Tabak, Zigaretten und Zubehör für das Ehepaar die Haupteinnahmequelle, doch auch hier ist das Geschäft rückläufig geworden. Das habe sich auch beim Weihnachtsgeschäft bemerkbar gemacht. Das Internet sei für das Tabakgeschäft dabei kein großer Konkurrent, da es viel zu kompliziert sei sich online auszuweisen. Ein sorgenvoller Blick schweift dann eher zu den Discountern. „Früher hat es in den Supermärkten keine Zigaretten gegeben“, stellt Erik Fischer fest.

Und auch das Zeitschriftengeschäft schrumpft zunehmend. Aus diesem Grund muss der 51-Jährige sein Sortiment erweitern. So bestreitet er in seinem Laden unter anderem Fahrkartenverkauf, betreibt eine Hermes-Paketstation und vertreibt Gasflaschen für Trinkwassersprudler. „Das sind aber reine Provisionsgeschäfte, das heißt, ich bekomme eine Provision dafür, dass ich die Produkte verkaufe“, erklärt der Einzelhändler.

Die Zukunft der Branche ist schwer einzuschätzen

Mit ihren zwei Geschäften ist das Ehepaar noch immer zufrieden. Doch ein Blick in die Zukunft zeigt, dass es für ihre Branche weiterhin zunehmend schwierig wird, insbesondere durch das Verbot des Mentholzigarettenverkaufs. Welche Auswirkungen das geplante Werbeverbot auf den Tabakwarenverkauf haben wird, lässt sich ebenfalls schwer abschätzen. „Wir müssen abwarten was kommt. Wir hoffen, dass das Geschäft die nächsten 20 Jahre noch gut läuft“, sagt Erik Fischer.

Mit Blick in die Zukunft würde sich seine Frau ein System wie in Spanien wünschen. „Dort dürfen Tabakwaren nämlich nur in den Tobacco-Shops verkauft werden. Ich würde mir wünschen, dass die Zigaretten in Deutschland aus den Supermärkten verschwinden würden“, wünscht sich die 47-Jährige.