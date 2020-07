Deckenrestauration im Letmather Saalbau ist abgeschlossen

Oben zu erahnen: das neue Weiß, in dem die Decke erstrahlt. Auch die Arbeiten an der Lüftungsanlage schreiten voran. Im nächsten Schritt werden die Hauptrohre unterhalb des Gewölbes befestigt.

Letmathe. Im nächsten Schritt werden die Lüftungsleitungen verlegt und die schallschutzverglasten Fenster eingesetzt.

Die historische Decke des Saalbaus erstrahlt in frischer weißer Farbe, die Maler lagen bei einer Visite der Heimatzeitung am Donnerstag in den letzten Zügen. Nachdem die funktionale Zwischendecke zu Beginn der Sanierung abmontiert worden war, kam die kaiserzeitliche Kappendecke zum Vorschein. Die Rosetten, die teilweise abgängig waren, sind nun auch fertig restauriert und haben etwas von dem Glanz früherer Zeiten wiedererlangt. Damit kommen die Restaurations- und Renovierungsarbeiten direkt unter dem Dach zu ihrem Ende.

Vorangeschritten sind auch die Arbeiten an der Lüftungsanlage. Hier werden im nächsten Schritt die Rohre unter der Decke verlegt, die zusätzlich mit Seilkonstruktionen gesichert werden. Waren die alten Lüftungsrohre durch die funktionale Zwischendecke versteckt, werden die neuen für Besucher zu sehen sein. Mit den restaurierten Rosetten, die ursprünglich Lüftungsöffnungen kaschierten, entsteht ein durchaus beabsichtigter Kontrast zu den modernen Elementen. Mit dem Abschluss der Deckenrestauration soll das Flächengerüst wieder entfernt werden.

„Wir arbeiten uns jetzt von oben nach unten herab“, erklärt Architekt Frank Göcking vom Letmather Architekturbüro Brill und Göcking das weitere Vorgehen. Das bedeutet, dass nun mit Hochdruck an den Wänden weiter gearbeitet wird. Die Fenster sind nun auch wieder ihrer ursprünglichen Form angepasst – die Rundbogenfenster waren vor Jahrzehnten auf ein rechteckiges Format verkleinert worden. „In der nächsten Woche werden wir die Fensterscheiben einbauen können, die alle eine Schallschutzverglasung haben werden“, betont der Architekt. Das sei für die Anwohner kein nebensächlicher Punkt.

Mitte August folgt die Installation der Medientechnik

Mitte August soll dann damit begonnen werden, die Medientechnik, die Elektroinstallationen und die Beleuchtung einzubauen.

Auf dem Außengerüst stehend und auf den Saal hinabblickend berichtet Architekt Frank Göcking von weiteren Ideen, die er für den Saalbau hat. Vorstellbar sei eine Galerie, auf der sich die Besucher bewegen könnten. „Das ist nicht vorgesehen gewesen, aber im Prinzip könnte man es machen. Die könnte man auch mobil mit einbringen“, erklärt er. Dabei müssten natürlich die Rettungswege mit eingeplant werden.