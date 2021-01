Dechenhöhle: Besuchereinbruch und ungewisse Perspektive

Oestrich Für die Dechenhöhle ist die Pandemie nur ein Wimpernschlag, die wirtschaftliche Lage des Museums hingegen ist ernst.

Während sich die Schneegrenze Richtung Meeresspiegel verschiebt und die ersten Dächer und Autos in der Stadt eine weiße Zuckerhaube schmückt, verharrt die Temperatur in der Dechenhöhle bei zehn Grad Celsius. Auch sonst habe sich im Inneren kaum etwas verändert, seit die Besucher draußen bleiben müssen, berichtet Dr. Stefan Niggemann: „Der Höhle ist es relativ egal, ob da Besucher durchgehen. Uns ist nur aufgefallen, dass sich in den Pfützen neuerdings Kalk absetzt.“

Normalerweise, erklärt der promovierte Geologe und Geschäftsführer des Höhlenmuseums, würde die Bildung solcher kristallinen Strukturen infolge des regelmäßigen Aufwirbelns durch Besucherfüße unterbunden. Für den 52-Jährigen ist es kein Trost, die Höhle für sich zu haben: „Das war vorher auch schon so, außerhalb der Besuchszeiten.“ Wegen der Corona-Pandemie mussten 2020 viele Veranstaltungen abgesagt werden, zuletzt auch die weihnachtlichen Führungen, die zu den beliebtesten Angeboten zählen. Das schmerzt nicht nur den Geschäftsführer: „Wir haben Rückmeldung bekommen von einem Familienvater aus dem Rheinland, der seit 15 Jahren zu Weihnachten mit seinen Kindern kommt – nur einmal nicht, weil zu viel Schnee lag. Der fand das sehr schade und hat nachgefragt, ob er irgendwie helfen kann.“

Das sei kein Einzelfall: Viele Höhlenfans würden regelmäßig weite Anfahrten auf sich nehmen, um das Letmather Wahrzeichen zu besichtigen. Im vergangenen Jahr blieb die Höhle jedoch insgesamt vier Monate auf behördliche Anweisung komplett geschlossen, in der übrigen Zeit konnten Führungen und Veranstaltungen meist nur in kleineren Gruppengrößen erfolgen – ausbleibende Schulklassen und Reisegruppen wiegen wirtschaftlich besonders schwer. „Wir haben die Monate, in denen geschlossen hatten, genutzt, um die LED-Beleuchtung in der Höhle zu erneuern. Das war sowieso geplant“, berichtet Niggemann, außerdem seien die wissenschaftlichen Projekte nur in geringem Maße von Corona betroffen. Das Hauptgeschäft jedoch habe gelitten: „Von den ungefähr 65.000 Besuchern im Vorjahr sind nur rund 34.000 gekommen. Ich kann froh sein, dass ich in den letzten Jahren gut gewirtschaftet habe“, sagt Stefan Niggemann bedrückt.

Seine Frau habe eine halbe Stelle im Unternehmen, sei derzeit aber in Elternzeit. Die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter seien in Kurzarbeit, denn außer gelegentlich im Außenbereich sauber zu machen, gebe es für sie aktuell nicht viel zu tun. Für die Schüler und Studenten, die normalerweise bei den Führungen und Veranstaltungen aushelfen, erst recht nicht. So hat Stefan Niggemann selbst einmal angefangen: „Als Höhlenführer, im Jahr 1984. Damals war ich 15 Jahre alt.“ Seit seiner Promotion im Jahr 2000 ist die Dechenhöhle sein Hauptberuf, seit 2005 ist er damit selbstständiger Unternehmer.

Die Höhle selbst ist seit 1983 im Besitz einer Gesellschaft, von der die Stadt Iserlohn ein Drittel und der Märkische Kreis zwei Drittel der Anteile halten, voriger Besitzer war die Deutsche Bundesbahn. Dass der Führungs- und Veranstaltungsbetrieb heute privatwirtschaftlich organisiert ist, sei „für alle Beteiligten eine angenehme Lösung“, meint Niggemann, denn das erlaube bei der Gestaltung des Angebots große Flexibilität. Andererseits unterliegt er damit auch dem unternehmerischen Risiko: Mit der Dechenhöhle hat der Geologe nicht nur seine Leidenschaft zum Beruf gemacht, sondern sich auch eine wirtschaftliche Existenz aufgebaut. Was ihn alternativ ernähren könnte, vermag er aus dem Stand nicht zu sagen: „Ein zweites Standbein habe ich nicht. Das vergangene Jahr und die aktuelle Entwicklung machen mir große Sorgen, gerade jetzt, wo ich im fortgeschrittenen Alter Vater geworden bin.“

Er stehe zwar nicht vor dem finanziellen Ruin, aber die Situation sei ernst – dass sich die Lage 2021 bald zum Besseren wendet, bezweifelt er. Annähernd die Hälfte der Jahreseinnahmen könnten fehlen, wie viel davon durch Corona-Hilfen ausgeglichen wird, stehe noch nicht fest. Gerade denkt Stefan Niggemann über Möglichkeiten nach, wie man durch Streaming-Konzerte oder eine Online-Fotoausstellung einen kleinen Teil des Angebots wiederbeleben könnte: „Aber davon ist noch nichts spruchreif. Die Sache ist auch einfach so: Das unmittelbare Naturerleben, die Höhle mit allen Sinnen zu erfahren, das lockt die meisten Besucher.“

Auch der Verkauf von Artikeln im Museumsshop, der ohnehin nur eine Ergänzung darstelle, sei in aller Regel an den persönlichen Besuch geknüpft. „Ich sehe, dass große Museen teilweise Onlineführungen anbieten, aber wer so etwas nutzt, weiß ich nicht. Wenn ich selbst ins Museum gehe, will ich das ja auch vor Ort erleben und einen direkten Kontakt zum Exponat aufnehmen. Sonst kann ich genauso gut den Fernseher anschalten“, schildert Niggemann seine persönliche Sichtweise.

Darüber, was auf lange Sicht aus seinem Unternehmen wird, wenn sich die Corona-Situation im Laufe des Jahres nicht bessern sollte, möchte er nicht zu viel nachdenken. Wenn Stefan Niggemann darüber spricht, wird deutlich: Das, was er da macht, tut er mit Leidenschaft. „Das ist ein Vollzeitjob, den man nur mit einem super Team leisten kann, und das habe ich.“ Trotz aller Sorgen hofft er, dass sich die Lage 2021 wieder stabilisiert. Für die Dechenhöhle selbst ist die Pandemie so oder so nur ein Wimpernschlag – Menschen und Wirtschaftsbetriebe haben nicht so viel Zeit.