Corona-Schulstart – Realschule Letmathe bittet um Stoff

Letmathe. Heute beginnt für die Abschlussklassen unter scharfen Auflagen der Unterricht an den weiterführenden Schulen. Was fehlt, sind Schutzmasken.

Die Schüler der Abschlussjahrgänge sind heute die ersten, die nach fünf Wochen Pause ihre Lehrer und Klassenzimmer trotz der Coronavirus-Pandemie wiedersehen. Gemäß eines Erlasses des NRW-Landesministeriums für Schule und Bildung haben sich Leitung und Kollegium an weiterführenden Schulen seit Montag auf dieses Szenario vorbereitet.

An der Realschule Letmathe etwa werden theoretisch 75 Schüler der Klassenstufe 10 erwartet. „Wir haben dazu keine konkrete Rückmeldung bekommen, wir lassen uns überraschen“, kommentierte Rektorin Anja Swoboda am Mittwoch. Alle betroffenen Schüler seien schriftlich auf die Wiederaufnahme des Unterrichts zur Prüfungsvorbereitung aufmerksam gemacht worden. Diesen ersten Schritt Richtung Normalbetrieb hat die Schulleitung sorgfältig geplant: „Wir werden die Schüler an den Eingängen in Empfang nehmen und auf sechs Gruppenräume verteilen, die an unterschiedlichen Stellen im Gebäude liegen.“ Das solle Begegnungen oder gar der Bildung großer Menschentrauben auf den Gängen entgegenwirken. In der Mitteilung stehe auch, wann und an welchem Eingang sich die jeweiligen Schüler einfinden sollen.

Das Tragen zumindest von einfachen Stoffmasken über Mund und Nase („Alltagsmaske“) wird von staatlicher Seite empfohlen, ausgestattet werden Schulen damit bislang allerdings nicht. Ab Montag soll das Tragen in Bus und Bahn verpflichtend sein, hat die Landesregierung am Mittwoch mitgeteilt. Anja Swoboda bittet um Materialspenden: „Unsere Mensa-Fee hat sich bereit erklärt, Masken zu nähen.“ Baumwolle werde benötigt für Zuschnitte mit den Mindestmaßen 20 mal 30 Zentimeter. Der Stoff sollte luftdurchlässig sein, ebenfalls benötigt werden Gummibänder für die Befestigungsgurte. Spenden könnten vormittags zur kontaktlosen Übergabe an der Hauptpforte deponiert werden – bitte klingeln.