Corona-Krise – Tiefe Einblicke im Letmather Volksgarten

Martina Okulla und Rüde „Mailo“ halten am Gassilaufen als tägliches Ritual fest. Nur noch in der Wohnung zu bleiben, kommt für Hundebesitzer kaum in Betracht.

Letmathe. Ein Refugium während der Pandemie ist der Volksgarten in Letmathe. Ein Besuch und viele Gespräche zeigen, was die Menschen in diesen Tagen bewegt.

Zwei scheint die magische Zahl zu sein: Hund und Mensch, beste Freundinnen, Pärchen – die einzige Abweichung vom Duo als Grundkonfiguration sind im Volksgarten an diesem Dienstagmittag solitäre Besucher. Gruppen von drei oder mehr Personen sind nicht in Sicht. Obwohl die Natur bei zehn Grad Celsius und strahlendem Sonnenschein das Gemüt aufleben lässt, fällt es den Spaziergängern und Joggern sichtlich schwer, sich völlig zu entspannen.

„Es fühlt sich unwirklich an“, fasst Martina Okulla die unterschwellige Nervosität und Unbeholfenheit der Menschen mit der neuen Situation und der Ungewissheit über die Zukunft in Worte. Mit einer Gewohnheit bricht die 56-jährige Letmatherin in diesen Tagen nicht: Rüde „Mailo“, ein vier Jahre alter Kleiner Münsterländer, kann auf den täglichen Auslauf nicht gut verzichten. Mit der am Montag verhängten Kontaktsperre könne sie „bislang noch gut leben“, ihrem Schwiegervater im Altenheim gehe es ebenfalls gut. Eine Einschränkung ist für sie aber doch nicht ganz leicht zu verkraften: „Ich kann meine ersten Enkel nicht sehen, das ist traurig. Zwillinge sind es geworden“, berichtet sie von dem neuen Leben in der Familie, an dem sie vorerst nur über Fotos und Videos teilhaben kann, denn dem Risiko einer Infektion will sie die Neugeborenen auf keinen Fall aussetzen.

Nicht jede Distanz ist gleichermaßen leicht zu ertragen

Am „Trimm-dich“-Pfad tun die 18-jährige Sevval Yildirin und ihr Freund Seyit Sahin (21) aus Hohenlimburg aktiv etwas für ihr Immunsystem – die Geräte macht ihnen niemand streitig. Das junge Paar ist erleichtert, dass die Kontaktsperre ausdrücklich nicht für getrennt lebende Partner gilt, denn Seyit studiert in Hamburg Zahnmedizin – das Präsenzstudium ist allerdings gerade auf Eis gelegt, regulär würden am 1. April die Vorlesungen wieder beginnen. Darauf hatte er sich nach den Semesterferien gefreut: „Ich vermisse die klare Tagesstruktur, und jetzt können wir auch nicht mehr ins Fitnessstudio oder abends ausgehen. Das fühlt sich schon etwas einengend an.“

Sevval und Seyit lernen die Natur und die Sportgeräte im Volksgarten neu zu schätzen, denn Fitnessstudio und Cafés sind geschlossen. Foto: Alexander Barth / IKZ

Er zeigt Verständnis für die harten Maßnahmen der Regierung, wirbt aber seinerseits um Verständnis für junge Leute, ihre sozialen Kontakte weiter pflegen wollen. Er hofft, dass die Vorgaben bald dahingehend gelockert werden, dass Restaurantbesuche mit Abstand zwischen den Gästen wieder erlaubt sind. „Immerhin lernt man die Natur neu zu schätzen“, bemüht er sich der Situation etwas Positives abzugewinnen. Die schleichenden Veränderungen im Umgang miteinander entgehen ihm nicht: „Die versuchen das unauffällig zu machen, aber alte Leute machen derzeit einen besonders großen Bogen um einen. Das ist schon irgendwie verstörend.“

Sevval findet es „doof, dass alles geschlossen ist“, aber naiv geht die junge Erwachsene nicht mit der Krise um. Sie macht sich zum Beispiel Sorgen um ihre Großmutter, die im eigenen Haushalt lebt. „Es beruhigt mich, dass meine Eltern für sie einkaufen. Wenn meine Oma jetzt in den Supermarkt müsste, würde ich mir viel mehr Gedanken machen.“ Insgesamt sieht sie die Gesellschaft auf „einem guten Weg“ um die Krise zu überstehen. Sie hofft, dass der Verzicht auf Reisen am Ende wenigstens dem Klima gut tut.

Sorge um andere überwiegt bei vielen

Die Nachbarinnen und engen Freundinnen Angelika Kukl (67) und Barbara Püschner (70) aus Hagen fühlen sich von der jüngsten Entwicklung ein wenig überfahren. „Bis vergangene Woche war ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie ernst man das alles wirklich nehmen muss. Aber als ich dann die Berichte aus Italien gesehen habe, kam innere Panik auf“, berichtet Angelika Kukl offen. Sie arbeitet in einer wohltätigen Einrichtung und macht sich vor allem Gedanken um Bedürftige, die jetzt nicht mehr regulär an den Tafeln versorgt werden können. „Aufs Shoppen kann ich verzichten, das ist das Mindeste, was wir alle tun können“, findet sie.

Barbara Püschner (li.) und Angelika Kukl lieben den Volksgarten. Foto: Alexander Barth / IKZ

Trotz der vergleichsweise großen Lebenserfahrung ist es auch für die beiden Hagenerinnen die erste Krise, die sie hautnah zu spüren bekommen. Durchhalten sei gefragt, meint Angelika Kukl: „Unsere Eltern haben den Krieg überlebt, wir müssen jetzt Corona überstehen.“ Ein älteres Ehepaar – sie ist 76, er 79 Jahre alte – aus Hohenlimburg hofft, dass, wie sie sagt, „die Leute jetzt zur Besinnung kommen. Manche Jüngere meinen ja, das ginge sie alles nichts an.“ Ihr Mann ist genauso wie sie gläubiger Christ und grübelt in diesen Tagen über eine alte Frage: „Warum lässt Gott das zu? Haben zu viele den Glauben verloren?“ Er selbst habe aber schon Schlimmeres überstanden – als Flüchtling aus Oberschlesien sei er mit vier Jahren in einem Zug in Dresden gewesen, als die Stadt im Februar 1945 bombardiert wurde.

Auf drei Fragen geben alle Besucher im Wesentlichen dieselbe Antwort: Ja, sie halten das Kontaktverbot für sinnvoll, nein, im Bekanntenkreis stehe niemand unter Quarantäne – und nein, sie hätten bislang nicht beobachtet, dass die Regelung grob missachtet würde. Barbara Püschner ruft zu Geduld auf: „Noch haben wir die Spitze in Deutschland nicht gesehen.“

Völlig unbekümmert bleiben die Gänse, die bald ihre Küken versorgen müssen – für die Einhaltung eines Mindestabstands sorgen sie lautstark selbst.