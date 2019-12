Dröschede. Die Altpapier- und Glascontainer laufen vielerorts über. „Zur Helle“ werden auch unsachgemäß Elektroschrott und Sperrmüll entsorgt.

Container quellen über: Entsorgungschaos „Zur Helle“

Nach den Weihnachtsfeiertagen ist dieser Anblick keine Seltenheit: Neben Altpapier- und Altglascontainern stapeln sich massig Pappe und andere Abfälle, die eigentlich nicht dort entsorgt werden dürfen. Die Ansammlung von Rest- und Sondermüll aller Art neben und auf den Containern im Wendehammer „Zur Helle“, auf die ein Leser die Heimatzeitung aufmerksam machte, ist ein Blickfang – allerdings eher in negativer Hinsicht.

Halbvolle Farbeimer, Elektroschrott und Holzbretter stapeln sich dort neben Kartons, ebenso wie Plastikmüll, ausrangierte Teppiche und Kanister. Auch auf den schon längst bis zur Erschöpfung gefüllten Containern stapeln sich in großer Menge Pappen, Kartons und Altpapier. Und vor dem Altkleidercontainer sammeln sich alte Wasserkocher, Styroporverpackungen und Kabelreste. Verpackungen von Weihnachtsgeschenken oder gar nicht gewünschte Produkte finden sich an diesem Entsorgungspunkt weniger, viel mehr sind es in und rund um den Container Altlasten, die sich dort stapeln.

Elektroschrott und alte Möbel zum Bringhof bringen

Wer nach Weihnachten und Silvester dringend Verpackungsmaterialien oder anderen Müll entsorgen muss, kann diesen an den zahlreichen Containerstandorten im gesamten Stadtgebiet loswerden. Aussortierte Elektrogeräte, Möbel oder Farbeimer können in den Bringhöfen in Letmathe, Untergrüner Straße 18, sowie in Iserlohn, Corunnastraße 50, entsorgt werden. Genauere Informationen zu den Öffnungszeiten und Bestimmungen finden Sie auf www.zfa-iserlohn.de