Christusgemeinde Iserlohn – Herausforderung Kontaktsperre

Roden. Die Christusgemeinde sieht in der Pandemie eine Krise mit vielen Facetten. Geduld und Ideen sind gefragt

Die evangelische Christusgemeinde hält sich bislang wacker in der Corona-Krise, glaubt Pfarrer Bernd Neuser: „Wir erleben, wie einerseits die auf persönlicher Begegnung beruhenden Gemeindestrukturen aufgehört haben zu funktionieren und andererseits die Gemeinschaft gerade jetzt gesucht und gelebt wird.“ Wege zu finden, um das trotz Kontaktverbot möglich zu machen, hält auch Pfarrer Volker Horst für eine zentrale Aufgabe der Kirchen in diesen Tagen: „Wir müssen uns fragen, was der richtige Umgang mit der Situation ist und was den Menschen jetzt wirklich hilft.“

Ein Ergebnis dieser Bemühungen will die Gemeinde am morgigen Sonntag vorlegen: Ein Videogottesdienst, den die Geistlichen mit der Unterstützung ehrenamtlicher Helfer am Freitag in der Christuskirche am Roden produziert haben. Während andernorts bereits Messen per Livestream online übertragen werden, möchte die Christusgemeinde lieber eine geschnittene Aufnahme vorlegen; dazu verwandelte sich die Kirche in ein kleines Filmstudio – gefilmt wird mit zwei Kameras, auch für ein rudimentäres Bühnenlicht ist gesorgt.

Sabrina Grüber ist es gewohnt, sich beim Musizieren an den Mienen ihrer Zuhörer zu orientieren. Bei der Produktion des Videogottesdienstes muss sie sich umstellen. Foto: Alexander Barth / IKZ

„Derzeit ist unsere Kreativität gefragt, die Herausforderung hat auch einen gewissen Reiz“, reflektiert Bernd Neuser. Auch Flötistin Sabrina rüber muss sich umgewöhnen: „Ohne Zuhörer in der Kirche fehlen mir die Gesichter. Daran kann ich sonst sofort erkennen, wie die Musik ankommt.“ Dass man seine Zuhörer auch über den digitalen Weg erreichen kann, davon hat sich Volker Horst im Selbstversuch überzeugt und sich zunächst andere Video-Gottesdienste angesehen – sein Resümee: „Wenn man sich von der Kamera nicht irritieren lässt und sich auf den Moment konzentriert, dann funktioniert es. Als Zuschauer hatte ich durchaus das Gefühl, auch in dieser Form teilzunehmen.“

Der Videodreh ist Teil des neu gegründeten Netzwerks „Solidarisch gegen Corona“, mit dem die Gemeinde der Krise begegnet, indem sie etwa Hilfe beim Einkaufen für Senioren oder Menschen unter Quarantäne anbietet. Den Geistlichen ist schmerzlich bewusst, dass sich die Konsequenzen des Kontaktverbots auch mit pragmatisch-innovativen Maßnahmen nur teilweise kompensieren lässt. Besonders deutlich werde das derzeit bei Beerdigungen: „Es ist schlimm, dass viele Trauernde nicht kommen dürfen. Wir müssen die Leute stellenweise wegschicken, das tut weh – trotzdem bitten wir dafür um Verständnis“, sagt Bernd Neuser.

Engerer Dauerkontakt bedeutet Stress für Familien

Helfen möchte die Gemeinde auch Älteren, die über digitale Wege nicht zu erreichen sind. Die beiden Pfarrer und „GemeindeSchwester“ Monika Hosenfeld bieten zusätzliche Telefonsprechzeiten an, zudem beteiligt sich die Gemeinde an der Aktion „Licht der Hoffnung“, bei der freitags um 19 Uhr die Kirchenglocken zum gemeinsamen Gebet aufgerufen wird.

In den Gesprächen der letzten Tage sei angeklungen, dass die Menschen vieles hinterfragen, berichtet Volker Horst: „Unser Wirtschaftssystem, die Konsumgesellschaft, die Freizeit- und Urlaubsindustrie. Da setzt ein Denkprozess ein.“ Die beiden Pfarrer zeigen sich aber auch besorgt über familiäre Konflikte, die durch das ungewohnte Ausharren auf engem Raum hochkochen könnten und verweisen dazu auch auf die Angebote der Telefonseelsorge. „Wir werden Geduld brauchen und müssen hoffen, dass sich die Situation bald wieder entspannt“, appelliert Bernd Neuser.

Der Link zum Video-Gottesdienst ist zu finden auf www.christus-iserlohn.ekvw.de. Die zusätzlichen Telefonsprechzeiten sind dienstags (M. Hosenfeld, ), mittwochs (Pfr. B. Neuser, ) sowie donnerstags (Pfr. V. Horst, ) jeweils von 8.30 bis 10 Uhr.