CDU wünscht den "Kaisersaal" in Letmather Saalbau zurück

Letmathe Der "Große Saal" im Städtischen Saalbau soll nach der Innensanierung wieder in "Kaisersaal" umbenannt werden, beantragt die CDU.

Der größte Veranstaltungsraum im Stadtgebiet soll wieder "Kaisersaal" heißen, fordert die Ratsfraktion der CDU. "Dieser historische Name wird der heutigen Schönheit dieses Saals gerecht", begründen die Christdemokraten ihren Antrag zum städtischen Saalbau, der Anfang Dezember bei der Verwaltung eingegangen ist. Bei der Innensanierung seien schließlich viele Elemente des 1896 errichteten Saals "zeitgemäß wieder hergestellt" worden.

Die Verwaltung verweist im Beschlussvorschlag für die Mitte Dezember ausgefallene Ratssitzung auf die Historie der Namensgebung. Der Bau durch die Gastronomenfamilie Schmale fiel in die Wilhelminische Zeit der Kaiserverehrung, daher erhielt der Anbau des Gasthofgebäudes von 1784 die Bezeichnung "Kaisersaal". Das änderte sich, als der Erste Weltkrieg verloren war und Wilhelm II. abgedankt hatte: Aus dem "Kaisersaal" wurde nach 1918 der "Schmalesche Saal". 1962 beschloss der Rat der damals eigenständigen Stadt Letmathe den Ankauf dieses Teils der Immobilie, während die angrenzende Gaststätte in Privatbesitz verblieb.

Damit verbunden war die Umbenennung in "Städtischer Saalbau". Im Zuge einer ersten Sanierung ließ die Verwaltung den heutigen Vorbau errichten, in dem ab 1965 der Letmather Stadtrat tagte. Obwohl sich dafür die Bezeichnung "Ratssaal" einbürgerte, wurde dieser Name nie offiziell beschlossen. Bei der Vermietung wird er aber vom Saalbau-Verein längst in Schriftform verwendet. Die Verwaltung regt daher an, bei einer Umbenennung des großen Saals den Namen "Ratssaal" für den kleineren offiziell zu machen.

Darüber sollte eigentlich der Haupt- und Personalausschuss auf seiner Sitzung am 22. Dezember entscheiden, der Tagesordnungspunkt wurde jedoch ohne Angabe von Gründen gestrichen. Der Beschluss wird damit erst 2021 fallen.