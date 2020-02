CDU-Ortsunion Letmathe nominiert Kandidaten für den Stadtrat

CDiese Mitglieder der CDU-Ortsunion Letmathe werben bei den Kommunalwahlen am 13. September um Stimmen, um in den Stadtrat einzuziehen bzw. dort zu bleiben (v. li.): Christian Grobauer, Mattias Winkler, Michael Barth, Ilona Höche, Hartmut Bogatzki, Tanja Macher, Fabian Tigges und Karsten Meininghaus.

Letmathe. Die heimischen Christdemokraten stellen acht Kandidaten aus Letmather Ortsteilen vor, die bei den Kommunalwahlen 2020 antreten.

Die CDU-Ortsunion Letmathe hat ihre Kandidaten für die Kommunalwahlen am Sonntag, 13. September, nominiert. Die Namensliste ist das Ergebnis der Mitgliederversammlung der Christdemokraten am Mittwochabend im Kolpinghaus. Den Vorstand bilden Karsten Meininghaus als Vorsitzender sowie Fabian Tigges und Ilona Höche als Stellvertreter.

Karsten Meininghaus betonte, die CDU-Ortsunion sei „nach wie vor die ,Letmathe-Partei’, die sich authentisch und mit Nachdruck für die Interessen Letmathes im Rat der Stadt und darüber hinaus eingesetzt“ habe und dies auch in Zukunft tun werde. Das Engagement stellte Fabian Tigges, gleichzeitig Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat, in einem Rückblick auf die vergangenen Monate der laufenden Wahlperiode heraus. Als wichtige Themen nannte er die Unterstützung von Dorfgemeinschaften, die Fortführung des Lenneradwegs über die Stadtgrenzen hinaus, die Schaffung des Spielplatzes an der Fingerhutsmühle, die Entwicklung Gennas, und verschiedene Projekte im Bereich der städtischen Infrastruktur und der Verkehrswege, etwa die anstehende Sanierung der Dorfeinfahrt im Stübbeken oder die Neugestaltung des Dorfplatzes in Dröschede.

Als zukünftige Beschäftigungsfelder benennt die Ortsunion die Aufwertung der Letmather Innenstadt, den Bau eines Kreisverkehres an der Kreuzung Hagener Straße/Alter Markt/Schwerter Straße/Von-der-Kuhlen-Straße, neue Lärmschutzwände an der A 46 mit Photovoltaikanlagen und den Neubau einer Rettungswache auf dem ehemaligen Freibadgelände, um die Notfallversorgung in Letmathe „nachhaltig sicherzustellen“.

Generell sei den Christdemokraten eine gute medizinische Versorgung im Ortsteil wichtig, lautete der Tenor auf der Mitgliederversammlung.

Die meisten Ortsteile sind durch Kandidaten vertreten

Die Ortsunion schickt als Kandidaten für den Rat der Stadt Iserlohn ins Rennen: Michael Barth (Lössel/Roden), Mattias Winkler (Untergrüne/Lasbeck), Ilona Höche (Dröschede), Hartmut Bogatzki (Oestrich/Grürmannsheide), Fabian Tigges (Berliner Allee/Nordfeld/Stübbeken), Christian Grobauer (Letmathe-Zentrum), Karsten Meininghaus (Dümpelacker/Genna) sowie Tanja Macher als sogenannte „Huckepack-Kandidatin“ für Ilona Höche – bei diesem Verfahren wird ein persönlicher Stellvertreter benannt, der für den Fall des Rückzugs eines gewählten Ratsmitglieds vor dem Ende der Legislaturperiode aufrückt anstelle eines Kandidaten von der Reserveliste.