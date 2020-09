Burckhardt Hölscher wird verabschiedet

Letmathe. Am Sonntag, 4. Oktober, gibt es einen Festgottesdienst in der Friedenskirche.

Nach über 35-jährigem Dienst in der Evangelischen Kirchengemeinde Letmathe wird Pfarrer Burckhardt Hölscher am Sonntag, 4. Oktober, um 10.15 Uhr in der Friedenskirche mit einem Festgottesdienst durch Superintendentin Martina Espelöer in den Ruhestand verabschiedet. Nach Abschluss einer ersten Anmeldungsphase sind in der Friedenskirche trotz coronabedingter Reduzierung noch Plätze frei, so dass die Evangelische Kirchengemeinde weitere Gemeindeglieder und Interessierte ganz zum Verabschiedungsgottesdienst einlädt. Weitere Anmeldungen sind bis Dienstag, 29. September, mit Angabe von Namen, Adresse und Personenzahl im Gemeindebüro möglich. Dies kann per Fax (02374/506993), unter 02374/2033 oder per Mail an is-kg-letmathe@kk-ekvw.de geschehen. Alle Angemeldeten erhalten dann gegebenenfalls rechtzeitig eine nummerierte Sitzplatzkarte. In einem Zelt direkt neben dem Säulengang der Kirche wird eine Videoübertragung aus der Kirche angeboten. Im Rahmen dieser Feier am Erntedanktag wird auch Partnerschaftspastor Emmanuel Boango von der „Jüngerkirche“ im Kongo offiziell in der Gemeinde und als Ökumenischer Mitarbeiter des Kirchenkreises begrüßt. Im Anschluss an die Verabschiedung ist zu Getränken und einem Imbiss eingeladen, der an verschiedenen Stationen auf dem Kirch- und Kindergartengelände gereicht wird.