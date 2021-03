Gesundheit Blut spenden im Gemeindehaus in Iserlohn-Grüne

Grüne. Spender werden um eine Terminvereinbarung gebeten.

Der DRK-Blutspendedienst lädt ein zum nächsten Termin am Mittwoch, 7. April, von 16 bis 19.30 Uhr in das katholische Gemeindehaus an der Untergrüner Straße 190. Spender werden gebeten, sich unter www.blutspendedienst-west.de online einen Termin zu reservieren und eine medizinische Maske zu tragen. Blut spenden kann jeder ab 18 Jahren, Erstspender bis zum 69. Geburtstag. Es wird kein Spender auf Corona getestet. Fragen werden unter 0800/1194911 beantwortet.