Gesundheit Blut spenden am Mittwoch in der Grüne

Grüne. Am 22. Juli bittet das DRK wieder zum Aderlass.

Der DRK-Blutspendedienst lädt ein zum nächsten Termin am Mittwoch, 22. Juli, von 16 bis 19.30 Uhr in das katholische Gemeindehaus an der Untergrüner Straße 190. Blut spenden darf jeder ab 18 Jahren, Erstspender bis zum 69. Geburtstag. Zu jedem Termin muss ein amtlicher Lichtbildausweis mitgebracht werden.