Blumengeschenke sind auch im Lockdown beliebt – und erlaubt

Oestrich Floristin Ingrid Hemmert ist dankbar, dass sie einen Teil ihrer Ware weiter vertreiben darf

In der „Blumenwerkstatt im Hof“ in Oestrich riecht es nach frischen Blumen. Farbenfrohe Tulpen, Rosen und andere Schnittblumen stimmen schon auf den Frühling ein. An der Theke steht Inhaberin Ingrid Hemmert und steckt diese zu einem Bouquet zusammen. Blumengeschäfte haben das Glück, dass sie auch im Lockdown geöffnet haben dürfen – allerdings mit der Einschränkung, dass nur schnell verderbliche Schnitt- und Topfblumen verkauft werden dürfen. Das schränkt auch das Sortiment der Blumenwerkstatt im Hof ein. „Wir haben ja auch andere Sachen im Laden, wie zum Beispiel Kissen, und die dürfen wir im Moment nicht verkaufen.“ Ähnlich wie bei anderen Einzelhandelskonzepten können sich die Kunden diese Ware auf Bestellung am Laden abholen.

Eine Begründung für die Ausnahmeregelung hat Ingrid Hemmert vom Fachverband nicht bekommen. Beim Blumeneinkauf ließe sich aber der Abstand zum Kunden sehr gut einhalten, so dass eine Übertragung des Virus unwahrscheinlich sei. Und: „Die Politiker wissen, dass man den Leuten nicht alles Schöne wegnehmen darf, dann haben die eine depressive Gesellschaft und daraus kann nichts Gutes werden“, kann sie sich als Begründung vorstellen.

Gerade jetzt, da die meisten Leute viel Zeit zu Hause verbringen würden, sei auch die Nachfrage nach Blumen sehr hoch. „Die Kunden holen sich Blumen für den Tisch oder für den Balkon, um es sich schön zu machen.“ Blumen, so die Floristin, verändern den Raum und die Atmosphäre. Zudem würden Blumen auch in Zeiten des sozialen Abstandhaltens gerne verschenkt, wie sich durch die verstärkte Telefonbestellung bemerkbar mache. Gerade zum Muttertag und zu Ostern seien im ersten Lockdown sehr viel mehr Bestellungen als die Jahre zuvor ausgeliefert worden. Im Gegensatz dazu seien durch die Corona-Schutzverordnung aber auch Aufträge für große Hochzeiten, Beerdigungen oder Geburtstage ausgeblieben. Und auch die regelmäßigen Ausstellungen und Seminare, die die Blumenwerkstatt anbietet, sind aufgrund der Pandemie ausgefallen.

Die Floristin hat dennoch zu Beginn der Pandemie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise gespürt. „In der ersten Jahreshälfte ist der Umsatz um 40 Prozent eingebrochen“, berichtet sie. Das habe sich mittlerweile wieder eingependelt und die Floristin ist froh, dass sie keine ihrer Mitarbeiterinnen entlassen musste. Im Gegensatz zum Mode-Einzelhandel hätten die Blumenhändler den Vorteil, nicht mit dem Onlinehandel konkurrieren zu müssen. Die Kunden kämen weiterhin in ihr vertrautes Geschäft. Ingrid Hemmert ist zuversichtlich: „Blumen haben so viel mit Optik zu tun und mit Geruch, dass auf die Dauer gesehen der Onlinefachhandel uns nicht niederzwingen wird.“