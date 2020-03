Genna. An einer Baustelle an der Gennaer Straße sind aus zwei Baggern Werkzeuge und Zubehör entwendet worden.

Im Laufe des Dienstags oder in der folgenden Nacht machten sich an der Gennaer Straße Unbekannte an zwei Baggern zu schaffen. Die Baugeräte standen im Bereich einer Baustelle in Höhe der Einmündung Zum Laurenzisbrunnen. Die Diebe stahlen Feuerlöscher, Hammer, Ketten und diverse Werkzeuge. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02371/9199-0.