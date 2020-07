Polizei sucht einen Exhibitionisten in Letmathe

Foto: Michael May / IKZ Michael May

Symbolbild: In Letmathe war am Donnerstagabend ein Exhibitionist unterwegs.

Letmathe. Die Polizei sucht einen unbekannten Mann, der vor einer 22-jährigen Letmatherin sein Geschlechtsteil entblößte.

Am Donnerstagabend, gegen 23.20 Uhr, ist eine 22-jährige Letmatherin den Gehweg im Bereich Berliner Allee/Im Hackenacker entlanggegangen. An einen Baum gelehnt stand – von ihr abgewandt – ein Mann. Als sie auf seiner Höhe war, drehte sich der Mann um und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Die Letmatherin flüchtete daraufhin und der Mann entkam in der Dunkelheit. Sachdienliche Hinweise zum Vorfall und dem bislang unbekannten Mann nimmt die Polizei in Letmathe unter 02374/50290 und Iserlohn unter 02371/91990 entgegen.