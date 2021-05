Katalysatordiebe schlagen erneut in Iserlohn-Letmathe zu

Dröschede Zahlreiche Autohalter vor allem in Dröschede sind Opfer von Autoknackern geworden, die es auf wertvolle Bauteile abgesehen haben.

Die offenbar auf Katalysatoren spezialisierten Autoknacker haben in Iserlohn erneut zugeschlagen, diesmal im Ortsteil Dröschede. Nach Polizeiangaben fielen die Kriminellen in der Nacht auf Donnerstag über zwei geparkte Fahrzeuge her, die von ihren Besitzern an der Straße "Am Wiesenrain" abgestellt worden waren.

In diesem Fall fiel die Wahl der Täter auf zwei VW Golf. Obwohl Katalysatoren fest mit dem Auspuffsystem verbunden sind und sich nicht etwa durch das Lösen von ein paar Muttern herausnehmen lassen, wurden die Bauteile gezielt herausgetrennt - vermutlich wieder mit einer Flex. Noch dazu müssen die Diebe an die Unterseite der Autos herankommen und diese dazu erst aufbocken.

Fahrzeugkatalysatoren reduzieren den Schadstoffgehalt von Verbrennermotoren und sind aufwendig in der Produktion, die Preise für Ersatzteile beginnen bei wenigen hundert, liegen aber oft weit über 1000 Euro. Das hat auch mit den wertvollen Edelmetallen zu tun, die dafür verwendet werden und die den Bauteilen einen hohen Materialwert verleihen.

Bereits in der Nacht zum 27. April Woche hatten die Katalysatordiebe in Letmathe zugeschlagen, "operiert" wurde dabei ein 3er BMW an der Aucheler Straße. In Iserlohn war es wenige Tage zuvor zu einer ähnlichen Straftat an der Straße "Am Erbenberg" gekommen, dabei traf es einen BMW 316-i.

Dröschede scheint derzeit auch für andere Eigentumsdelikte im Zusammenhang mit Fahrzeugen ein Schwerpunkt zu sein. In der Nacht auf Freitag, 14. Mai, haben Unbekannte an der Straße "Zum Wennigerloh" zwei 1er BMW aufgebrochen und das Navigations- und Multimediasystem ausgebaut, Schäden hinterließen sie an der Fahrertür. Am Kuhlenstück wurde außerdem ein 3er BMW geknackt, auch dort ließen die Diebe elektronische Systeme mitgehen. Am Buschwald guckten sich die Täter einen BMW-M aus und stahlen Navi und Lenkrad, Vor dem Nücksberg Navi und Multimediasystem aus einen BMW-X5. In allen diesen Fällen entstanden außerdem erhebliche Sachschäden an den Fahrzeugen.

Die Polizei bittet jetzt um Hilfe aus der Bevölkerung: Wer hat in den fraglichen Nächten etwas beobachtet? Hinweise nehmen die Polizeidienststellen in Iserlohn (02371/91990)und Letmathe (02374/50290) entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Blaulicht