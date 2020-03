Gaststätten-Besucher in Letmathe gewürgt

Letmathe. Als er in einer Gaststätte keine Zigaretten bekam, würgte ein Mann einen Gast.

Am Samstag gegen Mitternacht wurde die Polizei laut Pressebericht von Montag zu einer Körperverletzung zur Hagener Straße gerufen. Dort war ein junger Mann in eine Gaststätte gekommen und hatte eine Dreier-Gruppe um Zigaretten „gebeten“. Einer der Gäste verneinte, begleitete er den Mann noch nach draußen. Plötzlich packte der Beschuldigte den 40-jährigen Kneipenbesucher am Hals, würgte ihn und drückte ihn an eine Hauswand. Der Angreifer ließ vom Opfer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Polizeiwache. Der Gast wurde leicht verletzt. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,75 Meter groß, normale Statur, Drei-Tage-Bart, kurze blonde Haare, schwarze Jacke, blaue Jeans, auffällige Halskette. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02374/5029-0.