Einbruch in Letmather Tankstelle

Letmathe. Ein bislang Unbekannter ist am Sonntag in die Tankstelle an der Schwerter Straße eingebrochen.

In die Tankstelle an der Schwerter Straße wurde am Sonntag um 3.48 Uhr eingebrochen. Ein bislang Unbekannter hatte die Glastür mit einem Stein eingeworfen und den Verkaufsbereich betreten. Nachdem er sich an den Zigaretten im Verkaufsbereich bedient hatte, verließ er ihn und flüchtete in Richtung Letmather Zentrum. Der Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 Jahre alt, helle Jeans, schwarzer Adidas-Pullover, schwarze Schuhe, graue Kapuze, Mundschutz. Hinweise nimmt die Polizei unter 02371/9199-0 entgegen.