Einbrecher und Betrüger im Bereich Letmathe

Letmathe/Grüne. Ein arbeitsreiches Wochenende liegt hinter der Polizei.

Laut deren Bericht von gestern gab es bereits am Freitagmorgen einen Einbruch in ein Wohnhaus am Insterburger Weg. Dort hatten Unbekannte zwischen 10 und 12.15 Uhr die Terrassentür aufgehebelt, mehrere Zimmer durchsucht und Bargeld gestohlen.

Bereits am Donnerstagnachmittag hatte es einen Einbruchsversuch an der Kampstraße gegeben. Dort scheiterten die Täter an der Terrassentür.

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Samstag, 13 Uhr, haben Unbekannte versucht, in ein Autohaus an der Untergrüner Straße zu gelangen. Eine Alu-Tür hielt sie jedoch ab.

Falscher Kassen-Mitarbeiterbestiehlt 81-Jährigen

Und auch ein falscher Krankenkassen-Mitarbeiter war wieder „im Einsatz“. Nachdem der richtige Mitarbeiter eines Pflegedienstes am Freitagmorgen seine Arbeit getan und das Haus eines 81-Jährigen in der Untergrüne verlassen hatte, klingelte es gegen 10.20 Uhr erneut an seiner Haustür. Ein Mann behauptete, er komme von der Krankenkasse und müsse diverse Gesundheits-Prüfungen vornehmen. Für einen „Hörtest“ sollte der 81-Jährige ins Nachbarzimmer gehen. Dass der Unbekannte diese Gelegenheit nutzte, den Senior zu bestehlen, bemerkte der Wohnungsinhaber erst Stunden später. Der Trickdieb nahm eine Goldkette und Bargeld an sich. Der glatzköpfige Mann wird als schlank beschrieben.

Die Polizei warnt immer wieder vor solchen ungebetenen und nicht angemeldeten Gästen: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung. Lassen Sie sich Ausweise zeigen und fragen im Zweifelsfall bei dem angeblichen Auftraggeber nach.“ Um Hinweise von Zeugen der Taten wird gebeten.