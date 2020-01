Einbrecher steigen in Schule ein

Symbolfoto: Unbekannte Täter haben versucht in das Direktorenzimmer einer Schule Im Nordfeld einzubrechen.

In der Nacht zum Mittwoch gelangten bislang unbekannte Täter in das Gebäude einer Schule Im Nordfeld. Laut Polizeibericht versuchten die Einbrecher das Direktorenzimmer aufzubrechen, jedoch erfolglos. An der Tür des Lehrerzimmers hatten sie mehr Erfolg. Diese hebelten sie auf und gelangten hinein. Über Art und Umfang der Beute könne noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden.