Bei Wallutts kommen Letmather zusammen

Weihnachten ist seit ein paar Tagen vorbei und „zwischen den Jahren“ scheint die Welt zu entschleunigen. Zumindest hatte man dieses Gefühl, wenn man am Samstag durch Letmathe gelaufen ist. Der Himmel ist blau, die Spitze des Kiliandoms ragt über das Stadtbild hinaus, und es ist deutlich kühler geworden im Vergleich zu den Tagen davor.

Doch auch nach Weihnachten kommen die Letmather beim City Treff auf der Hagener Straße zusammen. Seit bereits fünf Jahren betreibt Wolfgang Wallutt gemeinsam mit seiner Familie in der Adventszeit den City-Treff. „Damals haben wir ganz klein mit nur einer Hütte angefangen“, erinnert er sich.

Mittlerweile stehen drei Buden auf dem Platz zwischen Sparkasse und Netto, an denen es nach Glühwein und herzhaften Leckereien duftet. „Hier bekommt man einfach alles, was das Herz begehrt“, findet auch Iris Lienenkamp, die gerne nach dem Spaziergang mit ihrem Hund vorbei schaut, um sich einen frischen Backfisch zu gönnen.

City-Treff hat sich im Stadtleben etabliert

Auch Ulrich Luther, der über lange Jahre der engagierte Vorsitzende der Letmather Werbegemeinschaft war, kommt an diesem Nachmittag auch vorbei, um sich ein paar Plätzchentüten zu kaufen. „Das sind selbst gebackene Plätzchen von Frau Wallutt. Die nehme ich mir gern mit nach Hause, dann muss ich nicht selbst backen“, sagt er und lächelt. Der City-Treff, der über den kompletten Dezember geöffnet hat, habe sich als Ableger des Weihnachtsmarktes super etabliert, fügt Luther noch hinzu.

Auch zwischen den Jahren wird es besonders am Abend an der Glühweinbude in der Innenstadt noch gesellig. Foto: Carolin Meffert

Wolfgang Wallutt ist zufrieden mit der vergangenen Adventszeit. „Es wird sehr gut angenommen, und es herrscht einfach eine schöne Atmosphäre, besonders am Abend, denn da ist am meisten los“, sagt er. So war es auch am Samstagabend. Vor der Glühweinbude kommen einige Letmather zusammen, schwatzen bei einer Tasse Glühwein, tauschen Neuigkeiten aus und reißen Witze.

An einem kleinen Tisch auf einer Bank sitzen Marius und Sylvia Matthies. „Wir sind Stammkunden“, erklärt Marius. Das Ehepaar ist vor fünf Jahren nach Letmathe gezogen und schätzt besonders die familiäre Atmosphäre. „Es ist einfach eine schöne Sache für Letmathe. Man lernt immer wieder neue Leute und neue Gesichter kennen und kommt ins Gespräch“, schwärmt Sylvia.

Die Besucher sind sich einig, dass der City-Treff die Anlaufstelle im Dezember ist. Dieser habe sich mittlerweile eingebürgert und gehöre wie die Kiliankirmes zum Stadtleben dazu. „Es ist ganz besonders die Familie Wallutt, die uns immer wieder herlockt“, sagt Andrea Zilchert. „Es sind die Gemütlichkeit, die nette Bedienung und die netten Leute. Ich finde es hier schöner als auf dem Weihnachtsmarkt.“

Bei den Besuchern besteht Wunsch nach Vergrößerung

Bis zum 31. Dezember ist der Treff geöffnet, die Vorfreude auf das nächste Jahr besteht bereits. „Es wäre schön, wenn noch ein paar Buden dazugekommen würden und auch der Weihnachtsmarkt näher in die Stadt rückt“, wünscht sich Sylvia Matthies.

Auch Wolfgang Wallutt hat Ideen, wie der Treff schöner werden könnte. „Es wäre was Feines, wenn wir hier ein kleines Kinderkarussell aufbauen könnten“, wünscht sich der Betreiber. Dann würde es noch viel familiärer werden auf dem kleinen, gemütlichen Markt, auf dem die Menschlichkeit und Geselligkeit von großem Wert ist.