Foto: Michael May / IKZ

Auf eine Anbindung an den Fernverkehr warten Zugreisende in Letmathe seit vielen Jahren. 2021 wollen DB und NWL ein entsprechendes Geschenk unter den Baum legen.

Zugfahren Bahn will Letmathe Dezember 2021 an Fernverkehr anschließen

Letmathe Die Deutsche Bahn schnürt den Letmathern 2021 ein Weihnachtsgeschenk: Ab Mitte Dezember soll endlich der neue Intercity verkehren.

Während Knallgeräusche und Funkenregen in der heutigen Nacht von nie dagewesener Bescheidenheit geprägt sein könnten, zündet die Deutsche Bahn AG mit einer aktuellen Pressemitteilung ihren eigenen Silvesterkracher, der alles andere als bescheiden ausfällt: Ab Mitte Dezember 2021 werde eine neue Intercity-Linie zwischen Frankfurt am Main sowie Dortmund und Münster in Betrieb gehen, die durch Sieger- und Sauerland verläuft. Einer der Zwischenhalte soll Letmathe sein und ein Teil der Züge weiter gen Norden fahren, bis nach Norddeich Mole.

Diese neue Linie sei ein „wichtiger Bestandteil unserer Angebotsoffensive im Fernverkehr und des Deutschlandtakts“, wird Stefanie Berk vom Marketingvorstand der Aktiengesellschaft zitiert. Sie freue sich, dass „durch die Kooperation mit dem Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) auch Kunden mit Nahverkehrsfahrscheinen von der neuen Linie profitieren“ würden. Als besonders kundenfreundlich lobt die DB nämlich, dass zwischen Dillenburg und Letmathe „in den meisten IC-Zügen" auch Fahrkarten des Nahverkehrs anerkannt würden.

Wer das Thema in den letzten Jahren verfolgt hat, kann zwischen den Zeilen lesen: Was die PR-Abteilung der Deutschen Bahn an dieser Stelle unerwähnt lässt, sind die wiederholten und langwierigen Verzögerungen bei der Einrichtung der Fernverkehrsverbindung, die nicht zum ersten Mal angekündigt wird. Ein wesentlicher Faktor bildet dabei die Abstimmung zwischen DB und NWL, bei der es mächtig geknirscht haben muss - auch wenn sich beide Seiten zum Stand der Verhandlungen recht bedeckt hielten. Formale Ursache für die Auseinandersetzungen ist die Aufteilung des Schienenverkehrs in Deutschland zwischen der Deutschen Bahn, Nahverkehrsverbünden und anderen Mitbewerbern: Übernimmt eine Fernverkehrslinie zumindest Abschnittsweise auch die Rolle des Beförderers im Nahverkehr, darf die DB nicht mehr im Alleingang über Fahrplan- und Tarifgestaltung entscheiden.

Jetzt jedoch sieht es so aus, als sei endlich eine Einigung erzielt worden. Die Bahn schreibt: „Der NWL hatte ein Vergabeverfahren zur Anerkennung von Tickets des Westfalen- und NRW-Tarifs in Fernverkehrszügen durchgeführt, das die DB kürzlich für sich entscheiden konnte. Damit entsteht ein integriertes Angebot von Nah- und Fernverkehrszügen zwischen Hessen und Westfalen sowie die Möglichkeit für Reisende zwischen Dillenburg und Iserlohn-Letmathe zur IC-Nutzung mit dem WestfalenTarif.“

Zum Fahrplan heißt es, der Ruhr-Sieg-Express (RE 16) zwischen Siegen und Letmathe werde ab Mitte Dezember nur noch zweistündig verkehren, im Wechsel mit dem gleichsam getakteten Intercity, sodass weiterhin stündlich Bahnen fahren. Das Angebot der Ruhr-Sieg-Bahn (RB 91) bleibe „unverändert bestehen“, mit einer Verringerung der Taktung zwischen Letmathe und Iserlohn ist demnach nicht zu rechnen. Der Intercity soll von Frankfurt aus wie folgt halten: Bad Nauheim, Wetzlar, Dillenburg, Siegen, Kreuztal, Lennestadt (Altenhundem und Grevenbrück), Finnentrop, Plettenberg, Werdohl, Altena, Letmathe. Von dort aus gabelt sich die Route: Die Züge nach Münster halten in Witten und Dortmund, zwei Zugpaare halten dabei in Schwerte und Unna. Einmal am Tag soll ein Zug von Münster aus weiter fahren bis Norddeich Mole, mit Anschluss auf die Ostfriesischen Inseln.

„Auf diese Weise entstehen zukünftig attraktive und bequeme Direktverbindungen zwischen Frankfurt am Main, Sieger- und Sauerland, Dortmund, Münster und der Nordseeküste – gut verzahnt mit den regionalen Nahverkehrsangeboten“, lobt die Deutsche Bahn die geplante Linie. Für einige Städte entlang der rund 220 Kilometer langen Strecke entstehe damit die erste Fernverkehrsanbindung seit 15 Jahren, räumt die AG immerhin ein. Nach den langwierigen Abstimmungsproblemen mit dem NWL ist man in der Berliner Konzernzentrale sichtlich um demonstrative Harmonie bemüht: „Gemeinsam ermöglichen wir attraktive und klimafreundliche Mobilität“, so Stefanie Berk von der Deutschen Bahn.

NWL-Geschäftsführer Joachim Künzel betont, mit dem neuen Intercity werde es „künftig zum ersten Mal eine Direktverbindung aus dem Siegerland und dem südlichen Sauerland nach Dortmund geben.“ Eingesetzt werden sollen „neue, doppelstöckige Intercity-2-Züge mit 468 bequemen Sitzen, viel Beinfreiheit, einer hohen Laufruhe, neun Fahrradstellplätzen und Am-Platz-Service“, bewirbt die PR-Abteilung der DB das Angebot. Weitere Details will die Bahn erst Mitte 2021 bekannt geben, der genaue Fahrplan werde derzeit noch ausgearbeitet.