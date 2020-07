„ausgezeichnet“ im Letmather Bahnsteig 42

Letmathe. Am 4. August lädt der Kunstverein Iserlohn zur Ausstellungseröffnung ein.

Nach langer coronabedingter Ruhephase öffnet der Kunstverein Iserlohn seine Türen wieder für Ausstellungen. Am 4. August um 18 Uhr begrüßt der Verein Interessierte im „Bahnsteig 42“ zur Vernissage der Ausstellung „ausgezeichnet“. Die bereits für März geplante Exposition führt in die Welt des Zeichnens. Mit unterschiedlichen Materialien wie den klassischen Bleistiften, Farbstiften oder Kohle zeigen 20 Künstler Zeichnungen und Skizzen in verschiedenen Techniken. Es finden sich unter den ausgestellten Werken großformatige, kraftvolle, expressive Arbeiten, ebenso wie kleinformatige, zarte, detaillierte. Zeichnen sei eine Quelle der Freude und Befriedigung, heißt es. Dies bei der Besichtigung der Ausstellung zu spüren, dazu lädt der Kunstverein Iserlohn ein.