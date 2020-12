Anmeldungen für Heiligabend

Oestrich. Sechs Gottesdienste bietet die Ev. Gemeinde Oestrich-Dröschede an Heiligabend an.

Drei Open Air Gottesdienste, zu denen ein Trecker den zur Bühne umgebauten Anhänger zu folgenden Orten bringt (13.30 Uhr Herbert-Nolte-Platz Oestrich; 14.15 Uhr Platz vor dem Ev. Kindergarten Dröschede und um 15.15 Uhr Parkplatz vor dem Medical-Center, Grürmannsheide) und drei Gottesdienste in der Oestricher Kirche (Familiengottesdienst um 16 Uhr, Christvesper um 18 Uhr und Christmette um 22.30 Uhr). Zu den Open Air-Gottesdiensten sowie zu den Gottesdiensten am 25., 26. und 31. Dezember ist eine Anmeldung unter evkigeoestrich.church-events.de oder über ev-kirchengemeinde-oestrich-droeschede.de möglich. Zu den Gottesdiensten in der Kirche und zu den weiteren Gottesdiensten kann am sich auch unter 02374/12137 am Freitag, 18., und Dienstag, 22. Dezember, von 10 bis 12 Uhr sowie Donnerstag, 17. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr anmelden.