Altenaer Straße gesperrt

Foto: Michael May / IKZ

Grüne. Polizei und Feuerwehr sind wegen eines Verkehrsunfalls im Einsatz.

Aktuell ist die Altenaer Straße zwischen Grüne und Lasbeck in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Hintergrund ist ein Verkehrsunfall.

Nach Angaben eines Zeugen war ein blauer VW Up plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und zunächst in eine Böschung gefahren. Schließlich stoppte eine Leitplanke die Fahrt. Der Fahrer wird vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Allem Anschein nach handelt es sich um einen Alleinunfall, also ohne weitere Unfallbeteiligte.