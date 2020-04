Als Oestrich auf den Tischen tanzt

Oestrich. Aus „aktuellem“ Grund gibt’s eine Erinnerung an einen Abend ohne Kontaktverbot

Heute wird also Schlagerbarde Jürgen Drews, der selbst ernannte „König von Mallorca“, 75 Jahre alt. Und viele Leserinnen und Leser werden sich jetzt vielleicht fragen: Ja und? Warum steht das hier auf unserer Lokalseite? Vielleicht gehört Jürgen Drews ja ins Feuilleton? Eher nicht. Oder doch in den Boulevard-Teil? Schon eher. Oder in den Medizin-Teil? Kann auch sein, weil es schon mehr als erstaunlich ist, wie der mit bis gestern bereits 74 Jahren immer noch über Tische und Bänke geht und irgendwie der gefühlten und zur Schau getragenen Alterslosigkeit einen Namen und Gesicht gibt.

Bleibt also immer noch die Frage, was das mit Letmathe zu tun hat. Um das zu erkennen, muss man sich – soweit möglich – an einen Samstag im August des Jahres 1993 erinnern. Genauer an „den“ Samstag bei der Oestricher „Appeltatenkirmes“. Die war ja ein paar Jahre zuvor vom umtriebigen Lokal-Pa­trioten Herbert Nolte und den Ortsvereinen wieder zum Leben erweckt worden, und die Heimatzeitung hatte die ehrenvolle Aufgabe übernommen, im Festzelt am Kaninchenheim für einen schwungvollen, unvergesslichen Samstagabend zu sorgen. Ein buntes Programm mit möglichst bekannten Showgrößen, mit viel Spaß, viel buntem Licht, ordentlich was auf die Ohren und Pilskes bis zum Abwinken. „Guten Abend Oestrich“ haben wir das damals genannt. Und was sich vom Namen her vielleicht eher nach einer VHS-Heimstunde-Vorlesung anhörte, wurde schnell zur Kultveranstaltung. Kaum zu glauben, wie viele Leute damals bei gutem Willen in so ein Festzelt passten, wenn man sie nur geschickt stapelte.

1993 war also Jürgen Drews der Stargast des Abends. Natürlich waren auch wieder die unglaublichen Oestricher Kult-Parodisten Frank Warnke und Dirk Pantring im Programm. Und auch Anja aus Altena. Die sang damals den Welthit „In Private“ dermaßen mit Macht und Kraft, dass sich Dusty Springfield wahrscheinlich gar nicht neben sie auf die Bühne getraut hätte. Und diverse Jux-Spielchen hatte der Heimspiel-Moderator des Abends, IKZ-Kollege Hartmut Becker, auch noch im Programm-Täschchen.

Natürlich hatte Jürgen Drews damals schon einen ziemlich Namen in der Schlagerwelt. Schließlich war der Arzt-Sohn ja schon mehr als schlanke 25 Jahre im Geschäft. Sein „Bett im Kornfeld“ aus 1976 (!) kannte man einfach. Ob man wollte oder nicht. Und in Showkreisen war auch bekannt, das dieser dünne Junge mit dem Wallehaar erstens ein Magnet und zweitens auch in vielerlei Hinsicht ein Spezialfall war. Was wir dann auch selbst gemerkt haben...

Einen Flieger früher als sonst

Eigentlich fing es ja damit an, dass wir uns hatten vertraglich zusichern lassen, dass Onkel Jürgen am Nachmittag zur Tonprobe erscheinen sollte. Das Zelt in Oestrich war nicht so ganz einfach beschallen. Vor allem, gut zu beschallen. Gegen 15 Uhr erschien also ein schmächtiges Männchen mit eben jenem Wallehaar am hinteren Zelteingang und fragte nach dem bescheuerten Typen, dem er es zu verdanken habe, so früh an einem Auftrittsort erscheinen zu müssen. Er habe glatt einen Flieger früher nehmen müssen als sonst. Hinter ihm stand noch eine junge Dame in hautengen schwarzen Leggings und Mini-T-Shirt. Sie kraulte ihm leicht den Rücken, während er sich aufregte.

Ich gab mich also zu erkennen, versuchte zu erklären, wen ich alles kannte in der Branche, und dass das gar nicht so ungewöhnlich sei. Vielleicht bei Sängern, die sonst nur ins Discos auftreten würden, aber bei Galas wie der in Oestrich eben nicht. Drews entgegnete, ich hätte überhaupt keine Ahnung, denn wenn wir das „jetzt hier richtig machen wollen, müsst Ihr das ganze leere Zelt voller Eierkartons packen. Sonst ist das alles Blödsinn“. Das wollten wir aber nicht, und Jürgen Drews probte am Ende etwa 30 Sekunden auch ohne Eierkartons. Er gab unserem Techniker eine Musik-Kassette. Für die Jüngeren: Das ist eine Art braunes Band in einem kleinen Kästchen, auf dem man tatsächlich Musik abspeichern konnte. Zudem teilte der Barde mit, dass da – ich glaube mich zu erinnern – 43 Minuten drauf seien. Playback einschließlich der zu erwartenden Jubel-Pausen. Das Band solle auf keine Fall gestoppt werden. Immer drauf und druff, bis die Musik alle war.

Dann verschwand er leicht grinsend mit der Dame im Kaninchenheim. Heute wissen wir natürlich, dass das die junge Dame an seiner Seite damals seine noch ziemlich „Neue“ war. Ramona, Tochter eines Lebensmittelhändlers aus Dülmen und zarte „noch 19“. Und natürlich hat sich auch in den nächsten Stunden niemand getraut, dort oben mal nach dem Rechten zu schauen. Stars brauchen bekanntlich ihre Rückzugsorte.

Es muss so gegen 19 Uhr gewesen sein, als das Pärchen wieder auftauchte. Jürgen im grauen, kleingemusterten Riesen-Anzug und ärmellosen T-Shirt, Ramona unverändert hauteng. Es folgte ein erneuter, leicht mauliger Hinweis, man sei ja ohnehin viel zu früh da. Was man denn jetzt machen solle? Mit einem frischen „Iserlohner“ konnten wir den beiden keine Freude machen. Es folgte also eine kurze Räkel-Einlage auf einer Party-Garnitur der Brauerei mit Blick aufs Oestricher Kirchenschiff. Und ebenso wie Drews von unten zur Kirche schauen konnte, so konnte man von der Kirchmauer natürlich auch unseren sommerlichen Backstage-Bereich einsehen. Dort standen – gefühlt – inzwischen schon mehr Schaulustige als wohl im Zelt selbst. Und sie sahen, wie aus dem Räkeln geschmeidige Verrenkungen und Vorturnübungen wurden. Heute würde sich für so etwas niemand mehr auf der Straße umdrehen, damals war es allerdings für eine sonst eher züchtige Fläche zwischen Kirchen und Kaninchenheim eher ungewöhnlich. Zwischendurch war sogar kurz der Pastor erschienen, um mal nach dem Rechten zu sehen oder eben nach dem, was da gerade angeboten wurde.

Er sang: „Ich schenk Dir Flügel“und flatterte davon . . .

Um jetzt aber nicht vollends ins Plaudern zu kommen, vielleicht nur noch so viel: Der spätere, tatsächliche Auftritt von Jürgen Drews war ein ungeheuerlicher, unvergesslicher Knaller. Von seinem „Bett im Kornfeld“ war der Meister offensichtlich selbst so beseelt, dass er es eine gefühlte halbe Stunde lang schmetterte. Die diensthabende Kollegin schrieb am Montag in der Heimatzeitung: „Grenzenlose Begeisterung im Festzelt, Fans standen auf Tischen und Bänken. Phänomenales Publikum feierte Stargast Jürgen Drews bei ,Guten Abend Oestrich’. Und es flossen fast oder tatsächlich Tränen, als er sang „Ich schenk dir Flügel“ und damit selbst davon flatterte.

Auch mehr als 20 Jahre später werde ich immer noch auf das Warm-up- Räkeln hinter dem Zelt angesprochen. Und ich sehe dann immer noch die Schweißperlen auf der Stirn unseres Backstage-Chefs Berti. Und ich sehe die tobenden Menschen im Zelt. Jürgen Drews wird das alles nicht mehr wissen. Aber er hat ja im Moment viel Zeit, sich zu erinnern, der Mega-Park auf Mallorca ist selbst für Könige geschlossen. Glaubt man den aktuellen Geschichten in den bunten Blättern, hat er die Gage von damals heute auch nicht mehr. Aber wir haben wenigstens noch unsere Erinnerungen an den „König von Oestrich für einen Abend“. Herzlichen Glückwunsch, Onkel Jürgen!