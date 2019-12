Stübbeken. In der Kreuzkapelle im Stübbeken begeisterten der Chor der Friedenskirche mit Werken aus Schlesien sowie Hanna Rabe an der Konzertharfe.

Adventskonzert: Mit der Seele aus Schlesien mitgesungen

Vor Weihnachten wächst bei vielen die Sehnsucht nach Ruhe und Entschleunigung. Das bot der Chor der Friedenskirche am Vorabend des vierten Advents in der Kreuzkapelle im Stübbeken. Schlesische Weihnachtsgeschichten standen im Mittelpunkt – und der Chor hatte einen besonderen Gast eingeladen. Nicht ohne Grund hatte Chorleiter Christian Otterstein zwei musikalische Weihnachtsgeschichten mit Bezug zu Schlesien ausgesucht, haben doch viele Gemeindemitglieder als Vertriebene aus Schlesien hier eine neue Heimat gefunden. Max Drischner komponierte seine ‚Brieger Weihnacht‘ zu Beginn der Adventszeit 1944 und führte sie direkt an Heiligabend auf. Zwei Monate später lagen der Brieger Dom und die Stadt in Trümmern. So lässt sich die Mischung aus Wehmut, Trost und der Verheißung eines besseren Morgens erklären.

Der Chor gefiel durch homogenen Klang, intonationssichere Einsätze und Textverständlichkeit. Zwei Mitglieder des Chorsoprans übernahmen solistische Parts. Während Sabine Oltersdorf-Poch unter anderem „Drei Kön’ge wandern aus Morgenland“ von Peter Cornelius interpretierte, war Christiane Reidl für die Rezitative im Drischner Werk zuständig. Kontrastierend dazu, aber weihnachtlich stimmig, war Hanna Rabe eingeladen, eine international führende Vertreterin der Konzertharfe. Sie bot einen adventlichen Querschnitt durch unterschiedliche Stilepochen und begeisterte mit Virtuosität und Ausdrucksstärke. Die zehn Jahre alte Lara Bubenzer verband die Programmteile durch nachdenkliche adventliche Texte.

Christian Otterstein traf einen Nerv der Gemeinde, die Kirche war voll besetzt, darunter viele Schlesier. „Das ‚Transeamus‘ habe ich schon mit neun Jahren in Schlesien gesungen. Ohne dieses Lied war für uns kein Weihnachten“, bemerkte Rudolf Blaschke (87) und stimmte, sichtlich gerührt, in den Chorgesang ein. „Ich habe nur mit der Seele mitgesungen“, fügte später seine Frau Doris ebenso ergriffen hinzu.