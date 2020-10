Absagen und Ersatzkonzerte im Letmather „Bahnsteig 42“

Letmathe. Die Organisatoren von „Kultur am Bahnsteig 42“ sagen wegen der Corona-Pandemie einige Termine jetzt ersatzlos ab.

Aufgrund der weiter kaum planbaren Corona-Lage haben sich die Organisatoren der Reihe „Kultur am Bahnsteig 42 (KaB 42)“ dazu entschlossen, die bereits ausgefallenen Abende mit Natascha Kampusch (7. Mai) sowie das Kneipenquiz (3. Juni) nun nicht mehr weiter zu verschieben, sondern ersatzlos abzusagen. Die Veranstaltung mit der Johnny-Cash-Coverband „The LineWalkers“ (2. April/erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit) wird auf den 8. April 2021 verschoben. Für den Frühschoppen mit der Band „Albers Ahoi!“ (19. April/erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit) wird noch ein Alternativtermin gesucht. „Wir arbeiten mit Hochdruck an einem neuen Konzept, um den Vorhang für unsere Bühne im Bahnhof Letmathe wieder lichten zu können. Für uns sowie für alle Kulturschaffenden ist die aktuelle Lage katastrophal, aber im Sinne der Prävention nicht zu ändern“, so Pascal Wink vom Organisationsteam. Die Karten für die Veranstaltungen können von Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag 8 bis 14 Uhr in der caput-Redaktion im „Bahnsteig 42“ umgetauscht werden. Weitere Informationen gibt es unter 02374/9234078.