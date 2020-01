Letmathe. Der Kolpingchor verbucht einen Rekorderlös bei seinem Weihnachtskonzert.

1600 Euro für das Hospiz

Ein wenig Wehmut schwang schon mit beim vorweihnachtlichen Konzert des Kolpingchores Letmathe am ersten Adventssonntag. Schließlich hatte der Chor dieses Traditionskonzert immer in der Kapelle des Marien-Hospitals gegeben. Und diesmal war es das letzte Mal an dem liebgewonnenen Ort in einem bereits verwaisten Krankenhaus.

Wie und wo es weitergehen soll, ist nach wie vor unklar. Fest steht aber, dass es weitergehen muss, denn das Konzert war so gut besucht wie nie zuvor, und dementsprechen schlägt auch der Erlös aus dem Klingelbeutel alle bisherigen Bestmarken: Mehr als 1500 Euro hatten die Konzertbesucher zusammengelegt. Der Chor hat die Summe auf 1600 Euro aufgerundet und am Dienstag wie in jedem Jahr an das Hospiz Mutter Theresa übergeben.

Spendengelder werden für den laufenden Betrieb benötigt

Dort wird das Geld dringend benötigt, denn die Finanzierung des Betriebs wird nach wie vor nicht komplett von den Kassen übernommen, wie die stellvertretende Leiterin Kirsten Schliemann bei der Spendenübergabe erklärte. Fünf Prozent muss der Förderverein der Einrichtung über Spenden zuschießen, das sind rund 120.000 Euro im Jahr.

Allein deswegen müsse es mit dem Kolpingchor und den Konzerten im Advent weitergehen, sagten Peter Koschinski und Rolf Malsbender, die die Spende am Dienstag übergeben haben. Damit das gelingen kann, warben die beiden auch um neue Mitglieder.