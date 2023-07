Zwangsversteigerung von altem Hof: Gebot weit unter Wert

Der Hitzfeldhof in Xanten ist am Donnerstag am Amtsgericht in Rheinberg zwangsversteigert worden.

Rheinberg/Xanten. 3.354.000 Euro - diesen Verkehrswert hatte ein Gutachter für den Hitzfeldhof ermittelt. Für weit weniger Geld kommt das Anwesen unter den Hammer.

Es war bereits der dritte Versuch des zuständigen Amtsgerichts Rheinberg, für den Hitzfeldhof in Xanten einen neuen Besitzer zu finden. Gescheitert waren die vergangenen beiden Zwangsversteigerungen, bei der letzten war nicht mal ein Gebot abgegeben worden. Am Donnerstag hat es dann doch noch geklappt: Das historische Anwesen wechselt in den Besitz einer Grundstücks-Gesellschaft aus Langenfeld. Den Zuschlag habe die Rechtspflegerin bei einem Gebot von 655.000 Euro erteilt, sagte eine Sprecherin des Amtsgerichts. Das klingt nach einem Schnäppchen - ein Gutachter hatte im September des vergangenen Jahres einen Verkehrswert von immerhin 3.354.000 Euro ermittelt.

Der aus dem Jahr 1858 stammende Gutshof mit Scheune und Ställen steht auf einem 50.123 Quadratmeter großen Grundstück. Allein das Herrenhaus umfasst 332,92 Quadratmeter Wohnfläche. Die Gebäude stammen aus der Insolvenzmasse der Viersener Firma TectoRent, die sich mit der Sanierung, Modernisierung, Instandsetzung und Umnutzung historischer Objekte in mehreren Städten kräftig übernommen hatte. Darunter mit dem ebenfalls in Xanten stehenden Schloss Lüttingen, aber auch mit Projekten in Oberhausen oder im sauerländischen Arnsberg-Neheim. Am Amtsgericht Mönchengladbach läuft das Insolvenzverfahren.

„Bestrangiger Gläuber“ schlägt zu

Es handele sich bei dem neuen Besitzer des Hitzfeldhofs um den sogenannten „bestrangigen Gläubiger“, erklärt die Sprecherin des Amtsgericht Rheinberg. Der habe zwar nicht das höchste Gebot abgegeben, sei aber als Gläubiger nicht an die Prämisse gebunden, mindestens 50 Prozent des Verkehrswertes bieten müssen. Das Unternehmen aus Langenfeld habe bei dem Termin bereits angekündigt, den Hitzfeldhof nun auf eigene Faust weiterverkaufen zu wollen. Vermutlich sollen so eigene Forderungen gerettet werden. Der Verkauf auf dem freien Markt bietet einen großen Vorteil. Im Gegensatz zum Zwangsversteigerungsverfahren können Interessenten auch Ortsbesichtigungen und Begehungen des Gebäudes angeboten werden.

Die Stadt Xanten dürfte nun hoffen, dass sich schnell ein neuer Käufer findet. Der könnte dort Pläne umsetzen, die schon vor Jahren ersonnen und von der Politik abgesegnet worden sind: ein eher höherklassiges Hotel. Niklas Frank, stellvertretender Bürgermeister und technischer Dezernent der Stadt Xanten, hatte noch in Frühjahr von einem „herausragenden Anwesen“ gesprochen.

Billig wird ein Umbau nicht werden

Billig dürfte ein Umbau nicht werden. Denn das herausragende Anwesen ist auch marode. Der Sachverständige war in seinem Gutachten für das Amtsgericht von Kosten für die Beseitigung von Schäden, Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten für alle Gebäude in Höhe von rund 225.000 Euro ausgegangen. Allein für einen Austausch der Heizungsanlage fielen 25.000 Euro an. Zudem besteht Denkmalschutz, was strenge Auflagen bei Umbauten mit sich bringt.

Rund 20 Interessenten seien bei der Zwangsversteigerung am Donnerstag dabei gewesen, so die Sprecherin des Amtsgerichts. Beim nächsten Termin am 10. August kommt erneut ein Hof unter den Hammer - diesmal in Alpen und mit 186 Quadratmetern Fläche im Wohnhaus plus Nebengebäude. Interessant ist der vor allem wegen der riesigen Grundstücke, die ihn umgeben: fast 80.000 Quadratmeter Acker- und Forstfläche. Der Verkehrswert: 736.380 Euro.

