Zusammenstöße mit Tieren: Viele Wildunfälle im Kreis Wesel

Kreis Wesel. Viele Auto- und Motorradfahrer haben das Thema Wildwechsel nicht im Kopf. Wie gefährlich das ist, zeigt die Statistik vom März im Kreis Wesel.

Begegnungen mit den heimischen Wildtieren sind nicht immer zauberhafte Augenblicke: Wenn in der Dämmerung plötzlich ein Reh, Hirsch oder Wildschwein auf die Fahrbahn läuft, ist die Gefahr groß, und zwar nicht nur für die Tiere. Ganze 78 Wildunfälle hat die Kreispolizei Wesel allein im Monat März gezählt und eine Grafik dazu veröffentlicht.

Jahr für Jahr warnt die Kreisjägerschaft und bittet um erhöhte Aufmerksamkeit vor allem in den Morgen- und Abendstunden, denn die jüngste Zeitumstellung hat das Problem noch verschärft. Wilde Tiere kennen keine Uhrzeiten, werden von plötzlich erhöhtem Verkehr zu ungewohnter Zeit überrascht.

Laut ADAC Nordrhein machen Kollisionen mit Wildtieren jährlich etwa fünf Prozent aller Straßenverkehrsunfälle aus. Besonders in Waldabschnitten und an Feldrändern sollten Verkehrsteilnehmer mit Wildwechsel rechnen und ihre Geschwindigkeit anpassen. Bei Tempo 60 liegt demnach der Bremsweg bei 35,2 Metern, bei 80 schon bei 55,1 und bei 100 bei knapp 80 Metern – das reicht meist nicht mehr für eine Notbremsung. Sebastian Falke von der Kreisjägerschaft Wesel rechnet vor, dass ein nur 20 Kilogramm schweres Reh bei 100 Stundenkilometern mit fast einer halben Tonne auftrifft. Reh, Schwein und Co können die Gefahr nicht abschätzen, daher empfiehlt der Automobilclub, bei Sichtkontakt abzubremsen, das Fernlicht abzublenden und zu hupen. Übrigens kommt ein Tier selten allein.

Diese Grafik veröffentlichte die Kreispolizeibehörde Wesel jetzt: An all diesen Orten gab es im März Zusammenstöße mit wilden Tieren. Foto: KReispolizeibehörde Wesel

Es hat einen Wildunfall gegeben: Das ist jetzt zu tun

Es sei nicht ratsam, sich auf Notbremsassistenten am Auto zu verlassen - sie können Wild nicht rechtzeitig erkennen. Ist ein Unfall geschehen, heißt es: Warnblinker an, Warnweste anziehen und Unfallstelle sichern. Es muss auch die Polizei benachrichtigt werden. Auch dann, wenn das Tier scheinbar unverletzt geflohen ist, häufig leide es unter inneren Verletzungen.

Jäger stellen ihm dann nach und erlösen es. Liegt das Tier auf der Straße, sollte man es möglichst an den Randstreifen ziehen, rät der ADAC, um weitere Unfälle zu vermeiden, am besten mit Handschuhen. Verletzte Tiere können sich wehren und gefährlich werden, sie berührt man am besten nicht. Mitnehmen darf man beispielsweise das Reh nicht, das wäre strafbare Wilderei. Für Schäden am Auto kommt die Teilkaskoversicherung in der Regel auf.

