Zu wenig Frauen in der Politik: Das sagt die Grüne Jugend

Kreis Wesel. Die Grüne Jugend im Kreis Wesel begrüßt, dass die Kreisverwaltung ein Konzept erarbeiten soll. Es brauche auch strukturelle Veränderungen.

Wie berichtet, ist die Kreisverwaltung aufgefordert, Konzepte zu entwickeln, um unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen besser in kommunalen Vertretungen zu etablieren – vor allem Frauen. Darauf hat die Jugend der Grünen im Kreis Wesel in einer Pressemitteilung reagiert. Für sie seien insbesondere auf kommunaler Ebene vielfältige Perspektiven in den Entscheidungsprozessen wichtig, wird darin betont. Sie sieht die Akzeptanz demokratischer Prozesse und die Sicherung des gesellschaftlichen Zusammenhalts zunehmend bedroht. Eine zukunftsfähige Kommunalpolitik müsse daher diverser werden und insbesondere die Sichtweisen, Erfahrungen und Kompetenzen von Frauen deutlich besser einbinden.

Dazu fordert Sprecherin Clara Stockhorst: „Wir widersprechen explizit der Darstellung der FDP, die Aufstellung diverser Wahllisten und Fraktionen sei allein Aufgabe der Parteien.“ Dies verzerre die Intention des Antrags. Es gehe nicht darum, Parteien vorzuschreiben, wen sie aufstellen sollen oder ob sie Quoten einführen, sondern darum, Zugangsmöglichkeiten zum lokalpolitischen Ehrenamt zu stärken. „Neben einer Verbesserung der Information über Möglichkeiten im politischen Ehrenamt, müssen auch strukturelle Veränderungen angestoßen werden. Die Teilhabe von Frauen und die Akzeptanz und Attraktivität von Kommunalpolitik müssen insgesamt größer werden.”

Grünen-Sprecherin moniert fehlende Voraussetzungen für Frauen in der Politik

Shirin Benazzouz, Co-Sprecherin der GJKW, ergänzt: „Lange Anfahrtswege, gerade zu Kreistagssitzungen in unserem vergleichsweise großen Flächenkreis Wesel, lange Sitzungszeiten, fehlende Betreuungsmöglichkeiten von Kindern und zu pflegenden Angehörigen sowie Alltagssexismus und verbale Übergriffe, die Frauen in der Politik auch heute immer noch treffen, machen das ehrenamtliche Engagement insbesondere für Frauen unattraktiv.“ Dazu gehörten auch männlich dominierte Debattenkulturen. „Wir freuen uns auf die Vorschläge der Verwaltung zur Verbesserung der Diversität unserer kommunalen Vertretungen und auf konstruktive Zusammenarbeit der Fraktionen und Parteien zu dem Thema, denn am Ende profitieren wir alle von der Beteiligung vielfältiger Perspektiven an politischen Prozessen“, so Benazzouz.

