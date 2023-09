Zeit drängt: Gibt es wieder den Heimat-Preis im Kreis Wesel?

Kreis Wesel. Stimmt der Kreistag zu, wird es auch 2023 wieder einen Heimat-Preis im Kreis Wesel geben, mit einem neuen Kriterium. Allerdings drängt die Zeit.

Auch in diesem Jahr will der Kreis Wesel wieder den Heimat-Preis verleihen – dazu bedarf es eines zügigen Kreistagsbeschlusses, zudem sollen die Kriterien der vergangenen Jahre erweitert werden. Der Zeitrahmen, sich an der neuen Projektförderung des Landes für die Jahre 2023 bis 2027 zu beteiligen, ist eng: Der grundsätzliche Beschluss muss her und Preisträgerinnen und Preisträger müssen bis zum 31. Dezember des Haushaltsjahres ausgezeichnet worden sein. Für Kreise stellt das Land 10.000 Euro Preisgeld zur Verfügung, das sie als einzelnen Preis oder in drei Kategorien vergeben können.

Bislang galten für die Vergabe des Heimat-Preises folgende Kriterien: Verdienste um die Heimat, Pflege und Förderung von Bräuchen und Erhalt von Kultur und Tradition. In der neuen Runde soll das Kriterium „Inklusiver Gedanke“ hinzukommen. Das hat laut Verwaltung der Arbeitskreis zur Vorbereitung von Kulturveranstaltungen, der das Thema in den Jahren 2019 bis 2022 bearbeitet hat, angeregt.

Heimat-Preis im Kreis Wesel: Zeitplan ist jetzt eng gestrickt

Soll es auch, wie geplant, 2023 einen Heimat-Preis geben, muss nun ein Kreistagsbeschluss her, damit die Fördermittel rechtzeitig beim Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen beantragt werden können. Der Bewerbungs- und Auswahlprozess muss bis zur Dezembersitzung des Kreistags absolviert sein. Über die weitere Teilnahme am Projekt Heimat-Preis entscheidet der Kreisausschuss am 14. September, der Kreistag am 21. September.

„Heimat. Zukunft. Nordrhein-Westfalen. Wir fördern, was Menschen verbindet“ heißt das Programm des Landes Nordrhein-Westfalen, dessen Ziel es ist, „Menschen für lokale und regionale Besonderheiten zu begeistern und die positiv gelebte Vielfalt in Nordrhein-Westfalen deutlich sichtbar werden zu lassen“, der Heimat-Preis ist Teil davon.

Preisträger des vergangenen Jahres waren die Hanse-Gilde Wesel, der Mühlenverein Hiesfeldsowie der Heimat- und Verkehrsverein Neukirchen.

Corona hat die Auszeichnungen im Kreis Wesel zuletzt behindert

Durch die Coronapandemie gestaltet sich die Geschichte des noch jungen Preises etwas holprig: Zum Start, 2019, gab es noch eine feierliche Auszeichnung im Niederrhein-Museum. 2020 und 2021 ging dann nichts mehr, deshalb hatte der Kreis Wesel im vergangenen Jahr alle Preisträger im Sommer im Kreishaus empfangen und die Feierlichkeiten nachgeholt.

So der Kreistag zustimmt, wird demnächst wieder die Bewerbungsfrist für den Heimat-Preis 2023 im Kreis Wesel beginnen.

