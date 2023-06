Zehn Orte zum Wohlfühlen und Entspannen am Niederrhein

Kreis Wesel. Ein Spaziergang durch den Barfußpfad oder eine Massage im Wellnessressort: Es gibt viele Wege, sich im Kreis Wesel zu entspannen. Eine Übersicht.

Wer ein Wochenende in einem Wellnesshotel verbringen oder sich in einem Kneipptretbecken entspannen möchte, muss nicht weit reisen. Der Kreis Wesel bietet zahlreiche Möglichkeiten, dem hektischen Alltagsstress zu entgehen. Wir haben einige davon für Sie in einer Übersicht zusammengefasst. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Saunas und Salzgrotten in Xanten, Kamp-Lintfort und Voerde

Ein Glas Prosecco trinken und dabei gesunde Salzluft schnuppern: Was klingt wie ein entspannter Tag am Meer beschreibt eigentlich einen Tag in der Wellness Oase Xanten. Neben unterschiedlichen Massagetechniken und verschiedenen Saunaarten können dort auch Sitzungen in der Salzgrotte gebucht werden. Eine Sitzung dafür kostet pro Person 12,50 Euro. Ein dreistündiges Programm aus Massage, Besuch der Salzgrotte und Getränken kostet 63 Euro. Es kann auch ein Privat-Sauna-Spa Bereich gebucht werden. Das Wellnesscenter hat von Mittwoch bis Samstag von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Infos unter wellnessoase-xanten.de.

Auch SalzVital Voerde bietet Salzgrotten-Sitzungen an. „Es können auch 20-minütige Soleverneblungen besucht werden, wo ein Ultraschallvernebler eine hohe Salzkonzentration in der Luft erzeugt“, sagt Mitarbeiterin Brigitte Schwanse, „die Behandlungen sind gut für Menschen mit Atemwegs- oder sonstigen Erkältungserkrankungen und auch bei Hautproblemen und Allergien.“ Ergänzt wird das Angebot durch außergewöhnliche Kosmetikbehandlungen. Haben Sie schon einmal vom Body Wrapping gehört? Hierbei handelt es sich um eine Kompressionstherapie, bei der der Körper in einer Spezialfolie bandagiert wird. Auch eine Saugpumpenmassage oder die sogenannte Andullationstherapie werden angeboten. Infos dazu gibt es unter salzvital-voerde.de. Das Wellnesscenter hat montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14.30 bis 19 Uhr, freitags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 19 Uhr und samstags 9 bis 14 Uhr geöffnet. Ein 45-minütiger Gang in die Salzgrotte kostet 12,50 Euro.

Saunagängerinnen und -gänger kommen auch im Saunapark Kamperbrück in Kamp-Lintfort auf ihre Kosten. Dort können die Gäste zwischen traditionellen, Bio- und Kräutersaunas wählen und sich anschließend in einem Wasserbecken oder unter einem künstlichen Wasserfall abkühlen. Eine Tageskarte kostet 24 Euro. Außerdem bietet der Park Massagen und Kosmetikbehandlungen an. Geöffnet ist er montags bis freitags von 11 bis 23 Uhr, samstags und sonntags 10 bis 20 Uhr. Infos unter saunapark-kamperbrueck.de.

Wellnesstage im Hotel in Wesel und Sonsbeck

Wie wäre es mit einem Wochenende in einem 4,5-Sterne-Hotel? Dieses finden Gäste in Wesel. Das Waldhotel Tannenhäuschen bietet Day-Spa-und Fitness-Angebote sowie Kosmetikbehandlungen an. Den Gästen stehen luxuriöse Suiten, Saunas, Schwimmbecken und ein Solebad zur Verfügung. Ein 5-Stunden-Aufenthalt zwischen 11 und 21 Uhr kostet ab 40 Euro pro Person. Infos gibt es unter tannenhaeuschen.de.

Entspannen im Landhausstil: Das Landhotel Lebensart in Sonsbeck bietet Wellnesstage auf dem Land. Das Kurzurlaubspaket mit einer Übernachtung, einem Frühstück und Abendessen sowie Zugang zur Sauna und zum Ruhebereich kosten pro Person ab 138 Euro. Massagen und Kosmetikbehandlungen können dazu gebucht werden. Infos gibt es unter landhotel-lebensart.de.

Yoga und Meditation in Dinslaken und Rheinberg

Entspannen bedeutet nicht nur, die Füße hochzulegen: Auch die Einheiten im Yogaloft Dinslaken sollen dabei helfen, Alltagsstress zu entkommen und sich im Hier und Jetzt wohl zu fühlen – ob beim Yoga mit Klangtherapie oder den Meditationsübungen. Eine Einzelstunde Yoga kostet 18 Euro, eine 5er-Karte 85 Euro. Täglich werden Kurse angeboten. Infos gibt es unter yogaloft-dinslaken.de.

Auch Jess Yoga in Rheinberg bietet regelmäßig Drop-In Events und wöchentliche Kurse an. Wer die Yoga-Einheiten lieber zuhause durchführt, kann auch per Livestream mitmachen. Beim offenen „After Work“-Kurs in der „Körpermitte“ Rheinberg können Interessierte spontan dazustoßen. „Der Kurs eignet sich für diejenigen, die einen aufregenden Alltag haben und vor dem Schlafengehen zur Ruhe kommen wollen“, schildert Yogalehrerin Jessica Knop-Bizjak. Der Kurs „Deep Release“ am Sonntagmorgen soll dabei helfen, Blockaden zu lösen und Schmerzen zu lindern. „Hierbei kann man üben, mal bewusst und ohne schlechtes Gewissen nichts zu tun und zu entspannen“, so Knop-Bizjak. Die Einheiten kosten jeweils 12,60 Euro. Weitere Infos gibt es unter jessyoga.de.

Barfuß durch die Natur in Moers, Xanten und Schermbeck

Barfuß über Mulch, Sand und Kiesel: Der Barfußpfad im Repelener Jungbornpark in Moers hat wieder geöffnet. Die Felder mit unterschiedlichen Wegebelägen sollen beanspruchte Füße entspannen. Eine Station führt über Schwebebalken und fordert Balancefähigkeit, eine andere führt durch Lehmboden oder auf Rasenwegen – all diese Stationen liegen inmitten des Parks, im Schatten von Kastanienbäumen. Der Eintritt zum Barfußpfad kostet für Erwachsene drei Euro, es wird um passendes Kleingeld gebeten. Infos gibt es unter barfusspfad-moers-repelen.de.

Besonders bei Hitze lässt es sich im Gradierwerk in Xanten gut aushalten. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Fotos Services

Spazieren inmitten von Blumenwiesen und grünen Feldern: Der Kurpark Xanten bietet so einige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung – ob das Gradierwerk mit seiner wohltuenden Luft oder die Kneippanlage zum Wassertreten. Der Park ist das Herzstück des Luftkurorts Xanten. Auch das Kneipp-Becken mit Barfußpfad im Hafen Xanten ist einen Besuch wert. Wie im Kurpark ist auch hier der Eintritt zum Pfad kostenlos. Er hat täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Infos gibt es unter xanten.de/de/tix/kurpark-xanten.

Erholung, zum Beispiel nach einem langen Tagesausflug, bietet auch das Kneipptretbecken in Schermbeck-Gahlen. Das Becken liegt in der Nähe der Sportanlage des TuS Gahlen, abseits des Dorfkerns in einem schönen Park. Vor gut 100 Jahren sprudelten hier die sogenannten Gahlener artesischen Quellen. Nähere Infos können Interessierte auf einer Infotafel vor Ort nachlesen.

Der Weg zum nächsten Strand ist gar nicht weit

Die Strandsaison ist auch im Kreis Wesel offiziell gestartet: Das Strandbad Xantener Südseehat für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auch das Strandbad Tenderingssee in Hünxe sowie das Naturfreibad Bettenkamper Meersteht Badegästen bereits zur Verfügung, genauso wie der Auesee in Wesel.

