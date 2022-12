Xanten, Alpen und Sonsbeck: Die Routen der Weihnachtstrecker

Kreis Wesel. Am 10. und 11. Dezember fahren die Bauern ihre Weihnachtstrecker durch Xanten, Alpen und Sonsbeck – rund 90 sind angemeldet. Das sind ihre Routen.

90 Weihnachtstrecker sind angemeldet zu den Lichterzügen des Vereins „Land sichert Versorgung“ der Kreis-Weseler Bauern in Xanten, Alpen und Sonsbeck am 10. und 11. Dezember. Eine enorme logistische Herausforderung für die Organisatoren, verrät Frank Terhorst. Die Züge sind von der Polizei begleitet, „es wird mit so vielen Fahrzeugen schwierig, an einigen Stationen können wir nur etappenweise vorfahren.“ Wann genau die Bauern mit ihren festlich leuchtenden Traktoren an den jeweiligen Stationen ankommen, kann niemand im voraus genau sagen.

Lichterzug durch Xanten und Alpen am 10. Dezember: Das ist die Route

Start: Busparkplatz am APX Xanten – Varusring – Lüttinger Straße – Holzweg – Poststraße

– Varusring – Lüttinger Straße – Holzweg – Poststraße Altenzentrum am Stadtpark , weiter: Wende im Kreisverkehr Volksbank – Poststraße – Holzweg – Viktorstraße – Helenastraße

, weiter: Wende im Kreisverkehr Volksbank – Poststraße – Holzweg – Viktorstraße – Helenastraße St. Elisabeth Haus – Elisabethstraße – Helenastraße – Viktorstraße – Augustusring – Veener Weg – Heeser Weg – In der Hees

– Elisabethstraße – Helenastraße – Viktorstraße – Augustusring – Veener Weg – Heeser Weg – In der Hees St.Josef Hospital – Heeser Weg – Veener Weg – Veener Straße – Dickstraße

– Heeser Weg – Veener Weg – Veener Straße – Dickstraße Haus Sebastian – Kräheneck – Halfmannsweg – Dorfstraße – Sonsbecker Straße – Weseler Straße – Winnenthal

– Kräheneck – Halfmannsweg – Dorfstraße – Sonsbecker Straße – Weseler Straße – Winnenthal Seniorenresidenz Burg Winnenthal – Weseler Straße – Rheinberger Straße – Schulstraße – Ulrichstraße

– Weseler Straße – Rheinberger Straße – Schulstraße – Ulrichstraße Marienstift – Ulrichstraße – Rathausstraße – van Dornick Straße – Weseler Straße

– Ulrichstraße – Rathausstraße – van Dornick Straße – Weseler Straße Endpunkt Maschinenfabrik Lemken.

Lichterzug durch Sonsbeck am 11. Dezember: Das ist die Route

Start Kerstgenshof Labbeck – Marienbaumer Straße – Hufscher Weg

– Marienbaumer Straße – Hufscher Weg Kinderheim Hauschenhof – Reichswaldstraße – Uedemer Straße

– Reichswaldstraße – Uedemer Straße Haus Schöneck – Marienbaumer Straße – Dassendaler Weg

– Marienbaumer Straße – Dassendaler Weg Gerebernus Altenheim – Pachland –Zur Licht

– Pachland –Zur Licht LVR Wohnheim – Zur Licht – Danziger Straße

– Zur Licht – Danziger Straße Besondere Kinder e.V. - Stettiner Straße – Alpenerstraße – Gelderner Straße – Holländische Straße – Hülsstraße – Hermesweg – Domenicus Hacks Weg – St. Bernardin Straße

- Stettiner Straße – Alpenerstraße – Gelderner Straße – Holländische Straße – Hülsstraße – Hermesweg – Domenicus Hacks Weg – St. Bernardin Straße Kloster St. Bernardin – Am Steeg – Everdonk – Gelderner Straße – Graf Haeseler Weg

– Am Steeg – Everdonk – Gelderner Straße – Graf Haeseler Weg Endpunkt Reitplatz Reiterverein Graf Haeseler am Waldrestaurant Höfer

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kreis Wesel