Wo im Kreis Wesel bald Staus drohen könnten

Auf der Autobahn 3 bei Hamminkeln wird es in den kommenden Monaten zu Staus kommen. Das dortige Teilstück wird in beiden Richtungen aufwendig saniert. Auch die Brücken werden erneuert (Archivbild).

Kreis Wesel. Ab Ende Februar wird ein Teilstück der A3 im Kreis Wesel umfangreich saniert. Wo sich die Baustelle befindet und wie lange sie dauern soll.

Am Kreuz Kaiserberg bekommt derzeit auch die A3 eine Generalüberholung, um fit für die Zukunft zu sein. Die Beeinträchtigungen werden über die kommenden Jahre bis in den Kreis Wesel zu spüren sein. Doch dabei bleibt es nicht. Ende Februar lässt die Autobahn GmbH ein vier Kilometer langes Teilstück bei Hamminkeln umfangreich sanieren.

Tragschichten, Binder- und Deckschichten, Fahrbahndecke, ebenso die Entwässerung – zwischen Fahrkilometer 36 und 40 auf der A3 wird alles neu gemacht. Auch die drei Brücken, die sich auf der vier Kilometer langen Teilstrecke über die Fahrbahn spannen, werden erneuert. Sie bekommen neue Fahrbahndecken, Geländer und Brückenkappen. Die sogenannte grundhafte Erneuerung umfasst beide Fahrtrichtungen und soll in knapp zehn Monaten beendet sein. Das Bauvolumen wird auf rund zwölf Millionen Euro beziffert.

Sanierungen auf der A3: Hier drohen Staus im Kreis Wesel

Das Staupotenzial ist hoch, vor allem in der ersten Bauphase, die rund vier Monate dauern soll. Zunächst wird die Fahrtrichtung Arnheim komplett gesperrt und erneuert. In der Zeit ist die A3 in beide Richtungen einspurig, denn der Autobahnverkehr wird ausschließlich auf der Oberhausener Seite geregelt. Ein Fahrstreifen führt Richtung Oberhausen, der andere Richtung Arnheim.

Ende Juni, Anfang Juli soll die Seite gewechselt werden. Dann ist die Fahrtrichtung Oberhausen an der Reihe. Der Verkehr wechselt für beide Fahrtrichtungen auf die Arnheimer Seite. Dort wird es zusätzlich eine verkehrsabhängige Wechselführung geben, die in beide Richtungen möglich ist. Das bedeutet, dass es einen zusätzlichen Fahrstreifen in der Mitte gibt, der je nach Verkehrsaufkommen in die eine oder andere Fahrtrichtung zugeschaltet werden kann. Besonders im Berufs- und Feierabendverkehr dürfte dies notwendig werden, sagt Autobahn-Projektleiter Erdal Zorlu im Gespräch mit der Redaktion. Vor allem Richtung Autobahnkreuz Oberhausen rechnet die Autobahn GmbH zeitweise mit starken Beeinträchtigungen.

Rund zehn Monate Bauzeit sind ein ambitioniertes Ziel. Normalerweise kalkuliert man laut Autobahn GmbH bei solch einer Sanierung mit etwa 22 Monaten. Doch Autobahn GmbH weiß um die Bedeutung der A3 als eine der bundesdeutschen Verkehrshauptadern, auch für den Lieferverkehr von und zu den Nordseehäfen in Belgien und den Niederlanden. „Wir wollen die Autobahn so schnell wie möglich wieder freigeben“, sagt Erdal Zorlu.

Der Bau der Lippebrücke führt im Herbst zu einer mehrtägigen Vollsperrung

Auch Straßen.NRW hat auf seinen Bundes- und Landstraßen einige große Projekte laufen. . Die Arbeiten für die und den Hochwasserschutzdeich sind bereits im Gange. „Im Anschluss erfolgt die Rückverlegung der zur Zeit verschwenkten B8“, so Straßen.NRW-Sprecher Gregor Hürter. Dazu werde eine sechstägige Vollsperrung nötig sein, die in den Herbstferien dieses Jahres erfolgen solle. Die Kosten für das Projekt liegen laut Hürter bei rund 16 Millionen Euro.

Im Zuge der neuen Südumgehung wird die ehemalige B58 In Wesel Büderich teilweise zurückgebaut. Laut Straßen.NRW soll die Maßnahme bereits im Februar abgeschlossen werden. Kostenpunkt hier: rund 500.000 Euro.

Auf den Kreisstraßen sind unterdessen momentan keine größeren Baumaßnahmen in Sicht. Bis Ende April sei hier zunächst nichts geplant, so der Kreis auf Anfrage.

