Wirtschaftsförderer ist vom Kreis Wesel verabschiedet worden

Kreis Wesel. Michael Düchting leitete über 21 Jahre die Entwicklungsagentur Wirtschaft im Kreis Wesel – nun wurde er verabschiedet. Nachfolger ist schon da.

Landrat Ingo Brohl hat Michael Düchting als Leiter der Entwicklungsagentur Wirtschaft verabschiedet. Über 21 Jahre leitete Düchting die Geschicke der Wirtschaftsförderung beim Kreis Wesel. In dieser Zeit baute er die Regionalentwicklung, Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung, den Gründer- und Mittelstandsservice sowie das Standortmarketing und die Tourismusförderung wesentlich mit auf und aus.

EAW im Kreis Wesel: Nachfolger ist eingearbeitet

„Michael Düchting war maßgeblich an der Schärfung des Profils des Kreises Wesel als Tourismusregion und Wirtschaftsstandort beteiligt. Seine Expertise war eine große Bereicherung für die wirtschaftliche und touristische Entwicklung unserer Niederrhein Region“, wird Brohl in einer Mitteilung der Kreisverwaltung zitiert.

„Es war eine ereignisreiche und spannende Zeit, in der ich in dieser zentralen Position als Kreis- Wirtschaftsförderer daran entscheidend mitwirken konnte, die touristische und wirtschaftliche Attraktivität dieses Wirtschaftsraumes weiter aus zu bauen “, so Michael Düchting selbst. Sein Nachfolger ist Lukas Hähnel, der bereits in den vergangenen Monaten in seine neue Rolle bei der Entwicklungsagentur eingearbeitet wurde.

