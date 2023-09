Wildunfälle drohen wieder: Polizei im Kreis Wesel gibt Tipps

Kreis Wesel. Im Herbst kommt es oft zu Wildunfällen. Insbesondere Berufspendler sind laut Polizei im Kreis Wesel betroffen. Wie man sich verhalten sollte.

Im Frühjahr und Herbst kommt es erfahrungsgemäß vermehrt zu Unfällen mit Wildtieren wie Reh, Wildschwein oder Dachs – und diese können oft schwere Folgen haben. Daher macht die Kreispolizei in einer Mitteilung abermals auf die Gefahren aufmerksam und gibt Tipps, wie sich Verkehrsteilnehmer verhalten sollten.

Bei Kollision: Reh besitzt Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne

Denn insbesondere Berufspendler seien in den Morgen- und Abendstunden besonders häufig betroffen, weil die Tiere dann ebenfalls aktiv sind. „Wildtiere stehen oft am Fahrbahnrand oder im fahrbahnnahen Unterholz und laufen unvermittelt auf die Straße“, so die Polizei. „Sie kennen keine Verkehrsregeln und handeln auch nicht rational.“

Werde durch Warnschilder „Wildwechsel“ angezeigt, so rät die Polizei, sofort den Fuß vom Gas zu nehmen und besonders aufmerksam zu fahren. „Es ist nicht immer sinnvoll, die zulässige Höchstgeschwindigkeit auszureizen.“ Zudem sollten Autofahrer Wald- und Straßenränder beobachten und stets bremsbereit sein. „Wer zu schnell fährt, hat keine Chance. Ein 20 Kilogramm schweres Reh besitzt bei einer Kollision mit Tempo 100 ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne“, verdeutlicht die Kreispolizei. Außerdem komme ein Tier selten allein, es müsse immer mit „Nachzüglern“ gerechnet werden.

Polizei im Kreis Wesel: Wegen Tollwutgefahr Handschuhe tragen

Wer nachts im Waldgebiet unterwegs ist, sollte - wann immer möglich - mit Fernlicht fahren. „So wirken die Augen der Tiere wie Rückstrahler und sind besser zu erkennen.“ Tauche Wild im Scheinwerferlicht auf, sofort abblenden und hupen, rät die Polizei. „Bremsen Sie, wenn es gefahrlos möglich ist. Lässt sich ein Zusammenprall nicht vermeiden, Lenkrad gut festhalten und weiterfahren.“ Auf keinen Fall ausweichen, denn das könne schwere Folgen auch für andere Verkehrsteilnehmer haben.

Sollte es zum Zusammenstoß gekommen sein, rät die Polizei, die Warnblinkanlage einzuschalten und die Unfallstelle abzusichern. „Schaffen Sie das Tier - wenn möglich - an den Randstreifen, damit sich keine Folgeunfälle ereignen.“ Dabei sollten wegen möglicher Tollwutgefahr Handschuhe getragen werden. Das Wild darf nicht mitgenommen werden, sonst macht man sich der Wilderei strafbar. „Melden Sie den Unfall unverzüglich der Polizei.“

