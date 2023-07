Wie viel der Kreis Wesel dem LVR zahlt – und was zurückkommt

Kreis Wesel. Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat seine Leistungen für 2022 veröffentlicht. In welchen Bereichen der Kreis Wesel profitiert.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat eine Übersicht zu seinen Leistungen veröffentlicht: Der Kreis Wesel hat im Haushaltsjahr 2022 demnach eine Umlage in Höhe von 126,9 Millionen Euro an den LVR gezahlt. Im gleichen Zeitraum flossen Leistungen aus LVR-Haushaltsmitteln sowie bewirtschafteten Bundes- und Landesmitteln in Höhe von 281 Millionen Euro in den Kreis zurück.

LVR ist Arbeitgeber im Kreis Wesel: Mehr als 300 Mitarbeitende

Die vom LVR im Kreis Wesel erbrachten Leistungen wurden vor allem für die sozialen Leistungen der Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftiger, Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sowie für die Förderschulen, die Kriegsopferfürsorge und Hilfen für schwerbehinderte Menschen im Beruf verausgabt, heißt es in einer Mitteilung. Mit mehr als 469.000 Euro förderte der LVR im Kreis Wesel zudem Aktivitäten im Rahmen der Kulturpflege

Der LVR ist zudem Arbeitgeber im Kreis: Insgesamt arbeiten im LVR-Verbund Heilpädagogischer Hilfen, im LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, im LVR-Niederrheinmuseum Wesel sowie im LVR-Archäologischen Park Xanten und dem LVR-Römermuseum 335 Mitarbeitende, die direkt beim LVR beschäftigt sind.

Arbeit des LVR wird durch die Landschaftsversammlung Rheinland kontrolliert

Der LVR ist als regionaler Kommunalverband zuständig für Aufgaben in den Handlungsfeldern Soziales, seelische Gesundheit, Leben und Arbeit sowie Bildung und Erziehung. Die hier erbrachten Leistungen werden finanziert aus den LVR-Haushaltsmitteln sowie aus Bundes- und Landesmitteln, die vom LVR bewirtschaftet werden. Seine Arbeit wird politisch gestaltet und kontrolliert von der Landschaftsversammlung Rheinland, hier vertreten Politikerinnen und Politiker aus den Stadträten, Kreistagen und dem Städteregionstag ihre Kommunen.

Die Leistungsübersichten der 26 Mitgliedskörperschaften sind nun auch online generier- und abrufbar. Über das Portal www.lvr.de/leistungsuebersicht können sich Interessierte die jeweiligen Leistungen darstellen lassen.

