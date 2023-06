Wetter Kreis Wesel: Drohen am Donnerstag heftige Gewitter?

Kreis Wesel. Die Hitze könnte am Donnerstag auch im Kreis Wesel von heftigen Gewittern unterbrochen werden. So schätzt der Wetterdienst die Lage ein.

Die seit Tagen anhaltende schwüle Sommerhitze, könnte am Donnerstag auch am Niederrhein und im Kreis Wesel von starken Gewittern unterbrochen werden. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) ist in Nordrhein-Westfalen eine schwere Gewitterlage möglich. Ab dem Morgen komme von Südwesten schauerartiger Regen auf, teils mit Gewitter durchsetzt. Innerhalb weniger Stunden können große Regenmengen falle. Es bestehe zudem die Gefahr von Hagel und schweren Sturmböen.

Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst eine Vorabinformation vor einem schweren Gewitter für den Kreis Wesel veröffentlicht, dabei handelt es sich allerdings noch nicht um eine offizielle Unwetterwarnung. Demnach ziehen am Donnerstagmorgen und -vormittag von Südwesten her gebietsweise schauerartige und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle am Niederrhein und in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen auf.

Lokal könne es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 Kilometer pro Stunde und Hagel mit Korngrößen bis zwei Zentimetern Größe kommen. Regional ist auch mehrstündiger heftiger beziehungsweise extrem heftiger Starkregen mit Mengen zwischen 40 und 70, punktuell um 90 Liter pro Quadratmeter innerhalb von drei bis sechs Stunden möglich. Die aktuellen Warnungen für den Kreis Wesel lassen sich hier auf der ständig aktualisierten Warnkarte des DWD ablesen. Die Vorabinformation gilt bisher von Donnerstagmorgen bis Mitternacht, in der Nacht zu Freitag soll sich das Wetter langsam beruhigen.

