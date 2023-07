Wespen: Wie man mit ihnen lebt und wie man sie los wird

Kreis Wesel. Vom Wespennest am Haus bis zum Umgang mit den Tieren im Freien: Warum man Wespen nicht anpusten soll und wo man Hilfe im Kreis Wesel bekommt.

Die Wespenzeit hat wieder begonnen – und viele fürchten sich vor den schwarz-gelben Insekten.

Wespennester sind genauso wie Hornissen geschützt, sie dürfen nicht einfach entfernt werden. Dazu berät der Kreis Wesel.

Wie kann ich Wespen den Zutritt zum Haus erschweren? Wie gehe ich im Freien mit ihnen um und worauf sollten Eltern bei ihren Kindern achten? Dazu haben wir Experten im Kreis Wesel befragt.

Jetzt beginnt die Wespenzeit und viele Menschen reagieren ängstlich auf die schwarz-gelben Brummer. Doch die Tiere sind geschützt und spielen eine wichtige Rolle in der Natur. Es gibt einfache Tricks, wie es sich mit diesen Insekten leben lässt. Was jeder weiß, doch kaum jemand befolgt: Nach Wespen zu schlagen, ist eine schlechte Idee. Weniger bekannt ist, dass auch das gewaltfreie Wegpusten keine gute Alternative ist: Der menschliche Atem enthält Kohlendioxid, das macht Wespen wirklich wütend.

Um ihnen und anderen unerwünschten Insekten den Zugang zum Haus zu verwehren, ist das Fliegennetz an Fenster und Türen das wirksamste Mittel. Hat sich doch mal ein Tier hinein verirrt, kann es mit einem Glas und einer Pappe wieder hinausbefördert werden.

Und am Haus? Wespen bauen ihr Nest gern in Rollladenkästen, in Spalten und Nischen. Sie können dort einigen Schaden anrichten. Um das zu verhindern, sollte man bereits aktiv werden, bevor die Königin unterwegs ist, um einen günstigen Platz für ihr Volk zu suchen, schon vor April also. Der Weg in den Rollladenkasten führt durch die Spalte zwischen Fenster und Rolllade. Eine einfache Bürstendichtung hält die unwillkommenen Nestbauer fern. Große Risse in der Hauswand sollten geschlossen werden, rät auch Angelika Eckel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) Kreisgruppe Wesel. Als Erste Hilfe genügt es, ein Insektennetz darüber anzubringen, wie auch an anderen potenziell interessanten Orten, im Gartenhaus etwa. Ob Nestattrappen helfen oder es sinnvoll ist, ein altes Nest nicht zu entfernen – darüber scheiden sich die Geister.

Kreis Wesel berät: Nur in Ausnahmefällen genehmigt er, ein Nest zu entfernen

Siedeln sich die Wespen bereits an, sollten die Einfluglöcher aus Tierschutzgründen nicht mehr verschlossen werden – zumal die Gefahr besteht, dass die dann panischen Insekten einen anderen Ausweg finden, ins Haus hinein beispielsweise.

Ohnehin: Ein Wespennest ist geschützt und darf nur „aus vernünftigem Grund“ entfernt werden, da reicht es nicht, dass es lästig ist. Hornissen aber stehen unter einem besonderen Schutz: Hier ist eine Genehmigung des Kreises erforderlich, um ihr Nest zu entfernen. Die Kreisverwaltung berät unter der Telefonnummer 0281/2075060. „Die Untere Naturschutzbehörde erteilt insbesondere dann Genehmigungen, wenn sich Nester in kritischen Bereichen an Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten, Schulen oder Spielplätzen befinden“, so der Kreis auf Anfrage. Auch nachgewiesene Allergien gegen Wespenstiche können ein Grund sein. Im vergangenen Jahr erteilte der Kreis demnach 79 Genehmigungen.

Zahlreiche Tipps kursieren im Netz, wie mit Wespen im Freien umzugehen sei, zum Teil recht grausame wie Fallen, in denen sie ertrinken oder Sprays, die sie ersticken lassen und auch für die Umgebung nicht unbedingt gesund sind. Es gibt Ratschläge wie Kaffee zu verbrennen, Wasser mit Nelkenöl auf den Tisch zu stellen, Sträußchen aus Minze oder Lavendel zu platzieren oder die mit Nelken gespickte Zitrone. Das alles kann helfen, muss es aber nicht. „Es gibt keine hundertprozentigen Lösungen“, sagt sie. „Die Wirksamkeit hängt beispielsweise von den Windverhältnissen ab.“ Anders als Bienen, ernähren sich Wespen von tierischer Nahrung, Eiweiß steht ganz oben auf ihrer Speisekarte. Auf Grillfleisch und Kuchen haben es aber in unseren Breiten lediglich die Deutsche und die Gemeine Wespe abgesehen. Alle weiteren Arten, es gibt insgesamt zehn der sogenannten Hautflügler, kommen den Menschen kaum in die Quere, fallen ihm aber häufig zum Opfer – wenn beispielsweise „vorsorglich“ Nester im Garten zerstört werden.

Hornissen werden unangenehm, wenn sie ihr Nest bedroht sehen

Hornissen sind häufig angstbesetzt, dabei ist die größte der heimischen Wespenarten eher entspannt und interessiert sich nicht für Kuchen & Co. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Auch die Hornisse, die viele aufgrund zahlreicher Missverständnisse in Panik versetzt, ist zwar eindrucksvoll, letztlich aber harmlos. Zumindest solange jeder ausreichend Abstand vom Nest hält. „Der Stich einer Hornisse ist weniger giftig und schmerzhaft als der einer Biene“, sagt Eckel, was auch auf andere Wespenarten zutrifft. Der Grund ist, dass Bienen nur einmal stechen und ihr gesamtes Gift dabei absondern. Hornissen sind in der Regel unaufgeregte Zeitgenossen, die nur im Notfall stechen und sich für menschliche Speisen nicht interessieren. Wer eine Hornisse auf seinem Teller entdeckt, kann davon ausgehen, dass sie es auf die Wespe abgesehen hat, die ihrerseits die Bratwurst will. Nur tröstet diese Erkenntnis meist nicht.

Was also tun? „Wer hysterisch um sich schlägt, kann davon ausgehen, dass die Wespen ebenfalls hysterisch reagieren“, sagt Dieter Schneider von der Biologischen Station im Kreis Wesel. Speisen sollten möglichst abgedeckt werden, und: „Meine Frau hat immer einen Stapel Becher am Tisch, wenn wir draußen essen.“ Kommt eine Wespe des Weges, wird der übergestülpt: Das verschafft den Menschen Ruhe und verhindert, dass sie die Nachricht von den Leckereien an ihre Nestgenossinnen weitergeben kann. „Nach Ende der Mahlzeit lassen wir sie wieder frei.“ Für alle Fragen rund um die Wespe empfiehlt Schneider die Internetseite aktion-wespenschutz.de, die wissenschaftlich fundiert informiere.

Kindern den Respekt vor Wespen beibringen, Angst müssen sie nicht haben

Zum Thema Kinder und Wespen rät Angelika Eckel (BUND), die Kinder mit den Tieren und ihren Eigenheiten vertraut zu machen. „Sie müssen lernen, sie zu respektieren. Das ist wie das Thema Herdplatte: Wir hören ja nicht auf zu kochen, nur weil sie gefährlich ist.“ Kindern sollten übrigens Speisereste von Mund und Händen abgewischt werden, Getränke im Freien immer mit dem Strohhalm genossen werden. Vor allem bei Dosen, da nicht erkennbar ist, ob bereits eine Wespe darin ist.

Sollte doch mal ein Tier zustechen, ermuntert der NABU dazu, sich vom Ort zu entfernen und in den Schatten zu begeben, da andere Wespen in Alarmbereitschaft versetzt werden. Als Erste Hilfe hat es sich bewährt, eine halbe Zwiebel eine Weile auf die Stelle zu drücken, danach zu kühlen. Empfohlen werden auch Insekten-Hitzestifte aus der Apotheke, doch die sind nicht jederzeit zur Hand.

