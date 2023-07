Wesel lockt zum dreitägigen Weinfest ans Berliner Tor

Wesel. An dem zentralen Platz in Wesel wird Mitte August wieder eine große Weinmeile errichtet. Sogar eine Deutsche Weinkönigin gibt sich die Ehre.

Ein stimmungsvolles Wochenende erwartet die Besucher auf der Weinmeile am Berliner Tor in Wesel. Das dreitägige Weinfest läuft am Freitag, 11. August, von 17 bis 23 Uhr, am Samstag, 12. August von 13 bis 23 Uhr sowie am Sonntag, 13. August, von 12 bis 19 Uhr. Die Besucher haben dann die Gelegenheit, die verschiedenen Weine aus den unterschiedlichsten deutschen Anbauregionen zu probieren, sich beraten zu lassen und unbeschwerte Stunden in gemütlicher Atmosphäre zu genießen.

Flammkuchen, Bratwurst und weitere kulinarische Köstlichkeiten

Für jeden Geschmack werden die Winzer dann etwas anbieten: Von leichten, frischen Sommerweinen und Seccos bis hin zum gereiften Rotwein. In angenehmer Atmosphäre besteht somit nicht nur die Möglichkeit hochwertige Produkte zu verkosten, sondern auch die Menschen dahinter persönlich kennen zu lernen und interessantes über die Winzerkunst aus erster Hand zu erfahren. Für das leibliche Wohl ist mit köstlichen Flammkuchen, Bratwurst und weiteren kulinarischen Leckereien bestens gesorgt.

Nahe-Weinkönigin und Winzerin Angelina Kappler wird Weinseminare beim Weinfest in Wesel geben. Foto: Oliver Müller / FFS

Am Samstag und Sonntag wird Angelina Kappler, ehemalige Deutsche Weinkönigin 2019/2020 und Winzerin des Weingut Weyl, auf dem Weseler Weinfest 30-minütige Weinseminare halten. Hier werden ausgewählte Weine der Weingüter vor Ort gemeinsam verkostet.

Diese sieben Weingüter präsentieren sich in Wesel

Neben dem Genuss der Weine wird die Expertin alltagstaugliches Weinfachwissen vermitteln und Fragen rund um die Weinwelt beantworten. Die Teilnahme ist kostenlos – die Seminare laufen jeweils um 16 Uhr. Diese Weingüter werden auf der Weinmeile in Wesel vertreten sein: Weingut Hill - Uelversheim, Winzer der Rheinhessischen Schweiz - Wöllstein, Weingut Comes - Traben-Trarbach/Wolf, Espenschied Wein - Bosenheim, Weingut Fred Emrich - Biebelsheim, Weingut Karl-Friedrich Weyl– Weinsheim sowie Weingut Leonhardt - Appenhoven

